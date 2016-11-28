28-29 Января 2017г. в Киеве пройдет первая в Украине конференция по комплементарной медицине «Мультиметод». Конференция будет интересна всем, кто интересуется современными методами оздоровления человека. Организатор мероприятия - Школа «Реабилитолог», приглашает всех практикующих мануальную терапию, массаж, реабилитацию, кинезитерапию, остеопатию, прикладную кинезиологию, психологические и энергетические практики, и в целом всех специалистов, которые занимаются восстановлением здоровья пациентов.

Участие в Конференции позволит практикующим врачам получить новые знания о дополнительных методах оздоровления от всемирно известных остеопатов, мануальных терапевтов и кинезиологов. Практическая демонстрация техник и методик логично завершит каждый доклад.

При подготовке программы, мы постарались затронуть такие важные и интересные темы как:

1. Фасциальная ткань и ее роль в организме.

2. Влияние биохимии на качество жизни человека.

3. Боль и мануальные методы работы с ней.

4. Влияние психологических факторов на возникновение и течение соматических болезней.

На конференцию «Мультиметод» мы пригласили практикующих специалистов, которые успешно применяют комплементарную медицину в своей работе.

Впервые в Украине со своим докладом выступит известный остеопат и исследователь Жан-Пьер Барраль. Это один из опытнейших мануальных терапевтов в мире. Он основал остеопатический институт, филиалы которого работают в более чем 50 странах мира. Жан-Пьер разработал множество остеопатических техник и методик, а его висцеральный остеопатический подход стал золотым стандартом этого направления.

Британский врач, краниосакральный терапевт Марина Фаррингтон выступит с докладом «Краниосакральная терапия при посттравматическом стрессовом расстройстве (PTSD) и депрессии».

Длящаяся в Украине уже более 2 лет АТО принесла простым украинцам и, особенно, воевавшим на восточной Украине, – клубок психологических проблем. У 20% из воевавших в последующие годы диагностируют хроническое посттравматическое стрессовое расстройство, которое уже назвали "синдром АТО". А кроме военнослужащих, с психологическими проблемами сталкиваются миллионы переселенцев, которые были вынуждены покинуть свой дом. Поэтому доклад Марины очень актуальный и в первую очередь будет интересен краниосакральным терапевтам, которые хотят углубить свое понимание работы при этих проблемах, а также другим специалистам, которые хотят узнать о новых действенных инструментах помощи своим пациентам.

Французкий ученый, врач-хирург Жан-Клод Гимберто, покажет фасцию и другие живые ткани под микроскопом, и продемонстрирует как эти ткани на самом деле скользят относительно друг друга в организме человека и помогают нам совершать движения. Эти исследования внесли огромный вклад в наше понимание биологии человека и стали важной частью для исследователей и практиков в области анатомии человека, биомеханики и мануальной терапии.

Всего на конференции выступит 12 спикеров.

На конференции Вы обязательно почерпнете для себя новую информацию, которую сможете использовать в своей практике.

Подробная программа конференции доступна на сайте conf.rehabilitolog.com .

По всем вопросам, связанным с участием в конференции, пожалуйста звоните +38 044 377 55 07 либо 0 800 750 370 (бесплатно со всех украинских операторов).