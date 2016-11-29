"Дом инноваций" объединил учёных, инноваторов и бизнесменов

Событие, организованное общественным союзом «Форум украинского партнерства», открыли: Олег Кришталь, академик Национальной академии наук Украины, нейрофизиолог; Игорь Янковский, бизнесмен и предприниматель; Игорь Новиков, посол «Singularity University» в Украине, руководитель «Singularity Kyiv Chapter»; Денис Гурский, основатель общественной организации IT-волонтеров «SocialBoost», а также первого в Украине некоммерческого инкубатора «1991 Open Data Incubator».

«Инновации должны стать нашей национальной идеей. У нас талантливые, образованные люли. Благодаря только этому, страна может экономически вырасти в разы. Бизнес готов инвестировать, но не в курсе, что предлагают наука и инноваторы. В связи с тем, что мы имеем ограниченные финансовые ресурсы, нам нужно мобилизоваться. И организовать горизонтальную коммуникационную площадку при участии бизнеса, научного сообщества, инновационного сообщества и государства», - убежден предприниматель Игорь Янковский.

В свою очередь, академик НАНУ, нейрофизиолог Олег Крышталь уверен, что инновации возникают только тогда, когда в обществе есть определенная «сумма знаний», которую обеспечивает фундаментальная, а не прикладная наука. Традиционно фундаментальную науку финансирует государство, однако в результате создания благоприятных условий для развития наукоемкого бизнеса, ее также поддерживают инноваторы и стартаперы, которые заинтересованы в выработке новых знаний. В частности, так происходит в тех странах, где инвесторы, которые вкладываются в инновации, имеют налоговые льготы, а государство работает над созданием инновационной инфраструктуры.

В ходе конференции, стартаперы и представители фундаментальной и прикладной науки пытались вместе наметить пути развития отечественных инноваций, основанных на разработках ученых. Рассказали, какие новые разработки появились на рынке Украины, какие новые технологии ждут нас в будущем. Среди интересных проектов, которые были представлены в первый день работы «Дома инноваций», можно назвать работы по изучению ДНК человека и разработке диеты, а также рациона на основе полученных знаний; новые методы исследования Марса; применение беспилотников в отечественном агросекторе; прикладная обработка больших баз данных, которая помогает интернет-магазинам лучше удовлетворять потребности клиентов, роль и место криптовалюты в современном мире и так далее.

В рамках второго дня состоялся научный праздник для всей семьи, на котором каждый почувствовал себя причастным к науке и инновациям. Организаторы позаботились о том, чтобы научные шоу смогли посетить дети-беженцы с Востока Украины. «Дом инноваций» доказал, что наука и инновации могут быть интересными и доступными. Научные шоу и мастер-классы развлекли каждого гостя - скучать не было времени. Посетителей ожидали магическое шоу «Один час в Хогвартсе», «Акустическое шоу», познавательное шоу «Вокруг света», «Реактив-шоу», «Эксперименты на кухне» и «Космическое путешествие». А также мастер-классы: «Научные фокусы», «Оптические иллюзии», «Слайм-лаборатория», «Наука для Шерлока Холмса».