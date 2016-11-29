В Николаевском зоопарке родилось сразу пятеро тигрят

Между родами одной и другой прошел почти месяц. Приятно когда последние новости Украины, радуют пополнением редких полосатых питомцев проживающих в нашей стране. Руководитель Николаевского зоопарка отметил, что данный случай был зафиксирован впервые , когда почти в одно время на свет появились целых пятеро тигрят.

Тигрица Пенелопа родила 24 октября, Агриппина (вторая амурская кошка) – 18 ноября. Таким образом, временной разрыв между одними и вторыми родами составил 25 дней. Обе тигрицы принесли приплод в неожиданное для персонала зоопарка время, т. к. сроки беременностей не смогли определить точно. У Пенелопы теперь двое тигрят, у Агриппины – три котенка. Для Николаевского зоопарка эти тигрята стали 58-62 по счету из тех, кто появился на свет на территории заведения.

Как по словам сотрудников зоопарка, тигрица Пенелопа родила в наружном вольере, тем самым добавив трудностей для персонала зоопарка. Дело в том, что в этом же месте проживает и «отец» семейства – тигр Гелиос. Его и маму–кошку с потомством придется, естественно, выгуливать порознь, что не так легко устроить. Специалисты зоопарка сейчас ищут решение этой проблемы, чтобы мамаша с тигрятами чувствовали себя комфортно и имели наилучшие условия, а тигр-папа не мешал им в прогулках. Что касается Агриппины, то ее роды прошли во внутреннем вольере «Острова зверей», поэтому теперь зимние вольеры заведения – в заблокированном состоянии. Сотрудники зоопарка сейчас работают над тем, чтобы как можно скорее найти и подготовить место для мамы с малышами.

Директор зоопарка подчеркивает, что данный случай – особенный: сразу пятеро тигрят одновременно в заведении никогда не рождалось.