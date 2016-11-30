Застройщик осмотрит и отремонтирует два жилых дома на Печерске

Обследование и ремонт подъездов двух жилых домов на Печерске обеспечит компания «Э.К. Сервис», которая ведет строительство офисно-жилого комплекса по ул. Мечникова, 11А.

Два дома по адресу проул. Марьяненко, 7 и ул. Мечникова, 11 будут в очередной раз обследованы для выявления причин появления трещин и состояния строений.

Обследование инициировал и заказал застройщик «Э.К. Сервис», откликнувшийся на пожелания жителей домов, расположенных в непосредственной близости к строительной площадке. Обследование также рекомендовано Государственным предприятием «Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций (ГНИИСК) согласно обследований, проведенных в 2014 г.

Кроме проведения обследований, компания-застройщик проведет ремонт у указанных домах.

С 2014 года компания «Э.К. Сервис» провела несколько масштабных обследований, выполнила комплекс срочных работ по стабилизации склона, проводит регулярные наблюдения технического состояния прилегающих домов и территорий, ежемесячно снимает показатели контроля за состояниями домов.

В октябре 2016 года застройщик также заказал и оплатил дополнительную масштабную экспертизу оползнеопасного склона по ул. Мечникова. Ее выполняет организация, которую рекомендовали представители инициативной группы местных жителей – НИИ «Підземспецбуд».

«Проведение очередной экспертизы – следующий шаг в системной работе компании «Э.К. Сервис» по мониторингу и контролю ситуации и решению проблемы безопасности склона и жителей соседних домов. Проведение комплексных работ в этом направлении, открытая позиция компании содействует диалогу между застройщиком и общиной», - прокомментировал ситуацию Владимир Семенцов, директор «Э.К. Сервис».

Работы по проведению исследований выполнит Государственное предприятие «Научно-исследовательский институт строительного производства» (НИИСП).

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:

Государственное предприятие «Научно-исследовательский институт строительного производства» (НИИСП). Институт сертифицирован по международной системе качества ISO 9001: 2008, признан базовой научной организацией класса «А», базовой организацией по вопросам обследования строений. ГП НИИСП – единственный институт в Украине, который досконально знает не только все строительные материалы и конструкции, но и строительные технологии. Детальнее - http://ndibv.kiev.ua/ua/