В декабре клиенты ПриватБанка станут волшебниками

В декабре все клиенты ПриватБанка станут добрыми волшебниками, просто рассчитываясь за покупки банковскими картами. С 1 декабря в Украине стартует новая благотворительная акция «Країна чарівників», у рамках которой ПриватБанк и фонд «Помогать просто» выделили 5 млн грн на помощь детям с онкологическими заболеваниями. Согласно условиям акции, каждый раз, когда клиенты будут рассчитываться картами за покупки, из этого фонда на помощь детям будет автоматически перечисляться 10 грн.

«Перед Николаем и Рождеством стать волшебником очень просто, для этого даже не нужно перечислять средства, просто поддержать акцию, оплачивая покупки не наличными, а картами нашего банка, – говорит руководитель благотворительных проектов ПриватБанка Анна Павлова. – Уже сегодня количество желающих принять участие в акции превзошло наши ожидания – за день до старта «Країни чарівників» зарегистрированы более 12 000 участников».

Чтобы стать участником волшебной акции, нужно просто зарегистрироваться на ее странице в Интернете. Начиная с 1 декабря и до нового года каждый раз, когда участники акции будут расплачиваться картами за покупки на сумму более 50 грн, из фонда акции будут автоматически перечислены 10 грн на покупку лекарств для онкобольных детей.