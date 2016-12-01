Праздник гаджетов в новом "Фокстроте" Львова

24-27 ноября в открывшемся ТРЦ Victoria Gardens (г. Львов, ул Кульпарковская, 226А) развернул работу супермаркет инновационной техники «Фокстрот».

Первые покупатели оценили то, как видоизменился традиционный «Фокстрот»: в отделке торгового зала - лаконичные и эмоциональные натуральные материалы, подчеркивающие богатство фактуры: дерево, бетон, трава, стекло. А пространство в 1554 кв спланировано так, что внимание постоянно сфокусировано на уникальной ассортиментной линейке – на различных гаджетах и ​​цифровых технологиях.

Инновации и техническая направленность жизни во львовском Foxtrot Show Store представлена ​​в мельчайших подробностях, а торговый зал предполагает достаточно пространства для испытания всего многообразия гаджетов. Уже со входной зоны магазина покупателя встречают стильные эко-полки с квадрокоптерами и игрушками-роботами и «не отпускают» внимание посетителя до самого выхода. Все 4 дня участники праздника открытия активно тестировали технические новинки и аксессуары - примеряли очки виртуальной реальности, испытывали электротранспорт собственной торговой марки «Фокстрота» ТМ «BRAVIS» - от гироскутеров до мини-байков на специальной автодорожке.

У Foxtrot Show Store мир гаджетов гармонично дополняется пространством с бытовой техникой, секторами с мелкой и крупной бытовой техникой. Своей неформальностью и стильностью поражают и продавцы-консультанты, которые оделись в «джинсу» и подъезжали к покупателям на скутере.

Кроме комфортного тестирования организаторы праздника львовского Foxtrot Show Store продумали для посетителей ряд праздничных акционных предложений. Первые 25 покупателей ежедневно гарантированно получали смартфон Lenovo A Plus в подарок (при покупке от 3500 грн). А те, кто не успел попасть в число первых, имели возможность принять участие в финальном розыгрыше призов. Все покупатели с чеком от 2000 грн. регистрировались у промоутеров, и каждый день, с 24 по 27 ноября, происходил розыгрыш призов. Главным победителем «соревнования чеков» стали две Оксаны: Оксана Хомуляк выиграла телевизор Samsung с диагональю 55 дюймов, а Оксана Гонсьор - iPhone 7 в конкурсе среди пользователей социальных сетей, кто запостил «Я иду на открытие Foxtrot Show Store во Львове» и посетили розыгрыш.

- Мы рады, что Foxtrot Show Store пришелся по душе львовянам, которых трудно чем-то удивить, учитывая большое количество праздников и фестивалей, - отметил исполнительный директор сети «Фокстрот» Вячеслав Поврозник. - Будем держать на высоком уровне доверие и заинтересованность покупателей к этому формату работы с техникой.

Справка: ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является ведущей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники в Украине, а также лидером в своей категории по уровню знания, посещению и покупки по данным TNS Ukraine (MMI за 4 квартал 2015 года).

По состоянию на конец 2016 года в Украине насчитывается 162 супермаркета ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет около 150 000 кв.м.