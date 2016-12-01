Для чего вам пригодится багажник на крышу

Он пригодится вам в путешествии, если вы выбрали для своего отпуска увлекательный автотрип по стране или за ее пределами. Он поможет вам в работе, если вы используете различный инвентарь — лестницы, канаты, садовые инструменты. И, конечно, не обойтись без багажника на крышу и человеку с активной жизненной позицией, который увлекается ездой на велосипеде, лыжным спортом, сноубордом, серфингом и так далее. То есть, благодаря этому простому приспособлению вам больше не нужно набивать до отказа свой багажник, пытаться вместить неумещаемое в салон вашего автомобиля и попросив всех пассажиров потесниться. Все, что вы берете с собой в поездку, будет спокойно ехать на крыше вашего транспортного средства, не доставляя никому неудобств — ни вам, ни вашим пассажирам, ни другим участникам дорожного движения.

Как устанавливается багажник

Подбор багажника на крышу не займет у автовладельца много времени. Все модели очень похожи между собой, так что вы не потеряетесь в процессе выбора. Самое главное, чтобы тот или иной автобагажник был совместим с вашей маркой автомобиля.

Обыкновенный багажник на крышу состоит из двух поперечных дуг, четырех упоров, а также четырех крепежных скоб. Именно упоры, а также скобы определят, подойдет ли багажник к вашему автомобилю или нет, поэтому при их приобретении важно указать тип крыши машины, есть ли на ней рейлинги и так далее.

Установить автобагажник любой водитель сможет самостоятельно, не прибегая к услугам представителей СТО. Упоры модели, которую вы выберете, могут крепиться к дверным проемам или рейлингам, либо к прочим местам, которые предусмотрены производителем автомобиля. Независимо от способа крепления вы можете прикрепить автобагажник самостоятельно. Конечно, перед этим следует тщательно изучить инструкцию, чтобы приспособление держалось на крыше крепко и надежно.

Приобрести багажник сегодня тоже не проблема. Самое главное — выбрать тот магазин, который может поручиться за качество и безопасность представленных в каталоге товаров. Одной из таких точек продаж является, к примеру, интернет-магазин Bagazhnik.ua, который является официальным дистрибьютором компании Thule и пользуется большим спросом и уважением среди отечественных автомобилистов.