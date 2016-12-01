Преимущества модели Форд Транзит
В последнее время фургоны приобретают не только коммерческие организации, транспортные и строительные компании, но и водители, которые не связаны с данной деятельностью. Одним из ярких представителей автомобилей данной категории является Ford Transit.
Его выбирают те, кто ценит надежность и профессионализм в работе. К тому же запчасти на Форд Транзит доступны в проверенных магазинах, в частности, в Exist.
Стиль
Даже несмотря на то, что в большинстве случаев этот автомобиль используется для работы, он будет оптимальным выбором и для тех, кто стремится поддержать свой имидж. Салон машины проработан до мелочей, что позволяет с комфортом отправляться как в длительные поездки, так и в близкий путь от работы до дома. В нем учтены все необходимые маленькие детали: отдел для перчаток и бумаг, подстаканники, наличие беспроводных технологий.
Технологические аспекты
Машина обладает не только привлекательным внешним видом, но и отличными техническими характеристиками, которые всегда на высоте. В них вложены не только инновационные идеи и разработки, но и многолетний опыт. В частности, в машине реализована переднеприводная вариация с колесной базой средней величины и невысокой крышей. Такая модификация полезна тем, что автомобиль со своими габаритами может заехать для погрузки даже в низкое помещение, но при этом его грузоподъемность остается на том же уровне.
Безопасность
Это один из главных критериев, которым руководствуется современный водитель при выборе транспортного средства. Но в модели Форд Транзит учтена безопасность не только водителя и пассажиров, но и транспортируемого груза.
Форд Транзит имеет массу преимуществ. Не зря, в конце концов, он занимает существенный сегмент рынка по продажам автомобилей-фургонов. Комфорт, безопасность, привлекательный внешний вид и технические характеристики делают эту модель оптимальным выбором как для транспортных компаний, так и для личного пользования, особенно если есть необходимость в частой перевозке каких-либо объемных вещей. Это надежный автомобиль с беспроблемной эксплуатацией. Помимо этого стоит отметить, что детали к нему такие же доступные, как и запчасти ВАЗ 2107.