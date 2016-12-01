Преимущества модели Форд Транзит

Его выбирают те, кто ценит надежность и профессионализм в работе. К тому же запчасти на Форд Транзит доступны в проверенных магазинах, в частности, в Exist.

Стиль

Даже несмотря на то, что в большинстве случаев этот автомобиль используется для работы, он будет оптимальным выбором и для тех, кто стремится поддержать свой имидж. Салон машины проработан до мелочей, что позволяет с комфортом отправляться как в длительные поездки, так и в близкий путь от работы до дома. В нем учтены все необходимые маленькие детали: отдел для перчаток и бумаг, подстаканники, наличие беспроводных технологий.

Технологические аспекты

Машина обладает не только привлекательным внешним видом, но и отличными техническими характеристиками, которые всегда на высоте. В них вложены не только инновационные идеи и разработки, но и многолетний опыт. В частности, в машине реализована переднеприводная вариация с колесной базой средней величины и невысокой крышей. Такая модификация полезна тем, что автомобиль со своими габаритами может заехать для погрузки даже в низкое помещение, но при этом его грузоподъемность остается на том же уровне.

Безопасность

Это один из главных критериев, которым руководствуется современный водитель при выборе транспортного средства. Но в модели Форд Транзит учтена безопасность не только водителя и пассажиров, но и транспортируемого груза.