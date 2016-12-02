Стильные украшения на все случаи жизни

Тщательно подобранные серьги, браслеты, цепочки, броши и прочие аксессуары заставят по-новому заиграть любимый наряд, добавят обладательнице блеск в глазах и чувство полной уверенности в себе и своей неотразимости.

Особенно же это касается сережек, которые, находясь на уровне ваших щек, выгодно подчеркивают линии лица и ваш цветотип, они являются незаменимым дополнением к вашему макияжу, не говоря уже о выбранной одежде. Поэтому в данной статье мы уделим внимание именно этому украшению и поговорим о том, какие серьги на данный момент пользуются особенной популярностью среди модниц по всему миру.

Модные тренды 2016-2017 года

Как известно, последним трендом современности является абсолютная женственность и аутентичность. Мировые дизайнеры одежды, а также знаменитые на всю планету ювелиры обращаются к традиционным взглядам на образ женщины, дополняя классику современными веяниями в мире fashion.

Поэтому сегодня на пике популярности находятся, к примеру, серьги плетеные, которые дарят своей обладательнице особенное обаяние. Будучи изготовленными из натуральных камней — агата, аметиста, коралла, жемчуга, кварца, нефрита, малахита, бирюзы, нежно сочетающихся между собой, — такие серьги выглядят не просто сногсшибательно красиво, но также изысканно и стильно.

Как известно, каждому человеку по гороскопу предписан его собственный камень, который приносит удачу, жизненные силы и энергию. Так что вы можете выбрать элегантные плетеные сережки, которые станут вашим украшением и даже амулетом.

Создаются такие серьги по особенной технологии: все камни подбираются тщательно, с учетом их сочетаемости между собой. Сплетаются серьги посредством шелковой нитки либо мохера, которые надежно скрепляют все элементы украшения.

Не менее популярными являются также серьги с бахромой, которые идеально подходят как под классические наряды, так и под стиль кэжуал. Такие сережки представлены во всевозможных цветовых вариантах, так что их можно без труда подобрать под любое платье или костюм, и, конечно же, под ваш цветотип. Серьги с бахромой могут дополняться натуральными камнями, которые добавляют аксессуару яркости и делают их уникальными в своем роде.

Пусть ваши украшения говорят о вашем безупречном стиле! Будьте неотразимы!