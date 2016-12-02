Смотрим с комфортом: устраиваем домашний кинозал
Конечно, приятно сходить в кинотеатр на очередную премьеру. Но иногда гораздо лучше провести это время дома и посмотреть любимое кино в тепле и комфорте.
Телевизор: дань традициям или мечта кинолюбителя?
Первый и главный вид техники, который традиционно используется для просмотра кино в домашних условиях — это телевизор, причем чаще всего это одна из LED-моделей. Ведь современные телевизоры LED отличаются прекрасной цветопередачей, приятной яркостью и четкостью изображения, а также являются стильной деталью любого интерьера.
Что нужно знать о LED-телевизорах
Несмотря на схожесть LED-моделей телевизоров с жидкокристаллическими, между этими устройствами есть ряд серьезных отличий. Сейчас можно не только выбрать экран с максимальной диагональю, 3D-эффектом или встроенным ТВ-тюнером, но также приобрести очень тонкую и элегантную модель. А все благодаря тому, что в LED-телевизорах используются лампы с холодным катодом.
Важной особенностью LED-телевизора является их очень экономное потребление электроэнергии, которое обеспечивает белая светодиодная подсветка по периметру экрана. То есть, во время домашнего киносеанса вам не придется думать о счетах за электричество.
И конечно же, вы всегда можете подобрать модель телевизора под ваш бюджет, выбирая оптимальное сочетание диагонали экрана, фирмы-производителя, наличия ТВ-тюнера, функций SMART-TV, разрешения и частоты обновления экрана.
Но если вы хотите по-настоящему ощутить себя в кинозале, лучше смотреть дома кино не на экране телевизора, а на большом экране для проектора.
Особенности экранов с проектором
Сейчас экран для видеопроектора — один из популярнейших видов техники. Правда, при этом вам придется приобрести как экран, так и сам проектор, но зато впечатления от кинопросмотра будут замечательными.
Для начала запомните, что даже самый яркий и замечательный проектор окажется бесполезным, если вы неправильно подберете полотно. Для того, чтобы оно не оказалось неудобным или неподходящим по размеру, учитывайте при покупке следующие факторы.
- Конструкция
Экраны могут быть портативными и стационарными. Первые отличаются простотой, доступной ценой и легкостью, однако их конструкция бывает неустойчива, а кроме того, не особенно подходит для больших помещений. Стационарный экран дороже, но надежнее, и к тому же его можно закрепить на оптимальной высоте именно там, где вам будет удобнее всего смотреть кино.
- Установка
Портативные экраны обычно устанавливают на специальной подставке-треноге. А вот стационарные экраны бывают настенного и настенно-потолочного типа. В данном случае все зависит от вашего помещения.
- Управления
Этот фактор напрямую влияет на удобство использования полотна. Управление может быть ручным, ручным с механизмом возврата, кроме того, экран может быть оснащен электроприводом.
- Формат
В данном случае целиком ориентируйтесь на размер изображения, которое транслирует ваш проектор.
Что выбрать: телевизор или экран для проектора — зависит от ваших личных вкусов и предпочтений. Но главное, чтобы приобретенное устройство оказалось для вас максимально удобным.