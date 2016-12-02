Смотрим с комфортом: устраиваем домашний кинозал

Первый и главный вид техники, который традиционно используется для просмотра кино в домашних условиях — это телевизор, причем чаще всего это одна из LED-моделей. Ведь современные телевизоры LED отличаются прекрасной цветопередачей, приятной яркостью и четкостью изображения, а также являются стильной деталью любого интерьера.

Что нужно знать о LED-телевизорах

Несмотря на схожесть LED-моделей телевизоров с жидкокристаллическими, между этими устройствами есть ряд серьезных отличий. Сейчас можно не только выбрать экран с максимальной диагональю, 3D-эффектом или встроенным ТВ-тюнером, но также приобрести очень тонкую и элегантную модель. А все благодаря тому, что в LED-телевизорах используются лампы с холодным катодом.

Важной особенностью LED-телевизора является их очень экономное потребление электроэнергии, которое обеспечивает белая светодиодная подсветка по периметру экрана. То есть, во время домашнего киносеанса вам не придется думать о счетах за электричество.

И конечно же, вы всегда можете подобрать модель телевизора под ваш бюджет, выбирая оптимальное сочетание диагонали экрана, фирмы-производителя, наличия ТВ-тюнера, функций SMART-TV, разрешения и частоты обновления экрана.

Но если вы хотите по-настоящему ощутить себя в кинозале, лучше смотреть дома кино не на экране телевизора, а на большом экране для проектора.