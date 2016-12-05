Foxtrot Show Store: ПЕРСОНАЛьный проводник в мир техники

Представители ведущих компаний страны, входящих в ЕВА, на практике познакомились с такой новинкой в торговле, как «магазин цифровых технологий» и особенностями работы в нем для покупателя и персонала.

То, что инновационные изменения сути и стиля торговли коснулись именно этого столичного «Фокстрота», гости из ЕВА отметили еще на входе: просторный зал не заставлен полками, много «воздуха» в пространстве, «теплые» натуральные материалы в оборудовании (дерево и трава – прямо на торговых полках), а рядом – металл и пластик инновационных гаджетов! Все блестит и мигает, как бы приглашая попробовать технику в действии. И посетители пользуются этой радушностью по полной – пробуют, включают, запускают технику прямо с полки.

- В нашу жизнь входит огромное количество новых товарных групп – квадрокоптеры и роботы, 3D-очки и гироборды, скутеры и моноколеса, - объяснил гостям из ЕВА Иван Стефоглов, директор по продажам «Фокстрот». - И мы понимаем, что людям необходимо давать возможность всё это тестировать непосредственно в магазине. Этот формат «трогать можно, тестировать нужно» пришелся по вкусу покупателю, и к нему должен быть готов персонал.

- Мы постарались подобрать персонал так, чтобы он мог «вкусно» преподносить товар, буквально кайфовать от своей работы. И при этом наращивал пул своих «собственных клиентов», для которых консультант – персональный проводник в мир техники! - говорит HR-директор сети «Фокстрот» Наталья Фастовец. - Это прорыв не только в формате магазина, это большой шаг в работе с персоналом, акцент на развитие человеческих отношений в торговле.

Наталья Фастовец отмечает, что с появлением таких новых форматов в торговле «растет» новое поколение сотрудников.

- Новые сотрудники – это вовлеченные люди, фанаты своего дела, хранящие в головах гики инноваций, любители гаджетов. На конкурс сотрудников приходили даже известные кибер-спортсмены! Как мы их мотивируем? Во-первых, они работают там, где им хочется и нравится, во-вторых – мы даем им обучение и достойные условия труда (мы сделали комфортную комнату отдыха с соками и печеньем в свободном доступе). Ну и самое главное – наши сотрудники сами – фанаты новинок: передвигаются по залу на электротехнике, любят гаджеты и знают о них все. То, как мы относимся к нашим сотрудникам, видит наш покупатель и, надеемся, ценит.

Словно в подтверждение этих слов в торговый зал Foxtrot Show Store вошла женщина и, прервав спикера, попросила позвать продавца Сергея, своего знакомого, с которым хотела обсудить ближайшую покупку.

- Это новые эмоции, это открытость к покупателю, и, мне кажется, – это то, что нужно! – поделилась впечатлением Иванна Гуменная, HR юридической фирмы «Integrites».

О лидерской роли «Фокстрота» в формировании трендов в ритейле говорит коммерческий директор сети Татьяна Моисеенко.

- «Фокстрот» - лидер рынка, и мы подтверждаем это своими действиями ежедневно, - комментирует Татьяна. - Покупатели ожидают от нас большего, а мы делаем все возможное, чтобы этим ожиданиям соответствовать. Мы сильная, «мускулистая» компания и понимаем, что для удержания клиента у нас есть не только базовые инструменты - спеццены, кредиты от банков-партнеров, подарочные механики и другие маркетинговые активности, но и умение формировать рынок, понимать и внедрять новые тренды через товар, форматы площадок «Фокстрот» и подход к продажам в целом. Уверена, что это работа будет отмечена нашими покупателями.

Справка: ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является ведущей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники в Украине, а также лидером в своей категории по уровню знания, посещения и покупки по данным TNS Ukraine (MMI за 4 квартал 2015 года).

По состоянию на сентябрь 2016 года в Украине насчитывается 162 супермаркета ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет около 150 000 кв.м.

Первый Foxtrot Show Store был открыт в октябре 2016 года в Киеве на Большой Васильковской, 45. Второй заработал в ноябре в ТРЦ Victoria Gardens (г. Львов, ул Кульпарковская, 226а).