ПриватБанк и TemplateMonster запустили для бизнеса конструктор сайтов в ПриватМаркете

ПриватМаркет заявил о начале сотрудничества с мировым производителем шаблонов для создания сайтов, компанией TemplateMonster . Теперь любой бизнес, представленный на площадке, может создать персональный интернет-магазин без специальных навыков, опыта и знаний. Для этого нужно зайти в пункт меню “Мой сайт” в панели управления профилем компании, выбрать себе домен и подобрать подходящий дизайн веб сайта.

“Теперь предприниматели могут не просто размещать на ПриватМаркете информацию о своих товарах и услугах, но и создать в несколько кликов красивый полноценный сайт для своей компании на отдельном домене. ” - говорит IT-директор ПриватБанка Дмитрий Дубилет.

Услугой можно пользоваться бесплатно в течение 30 дней и подбирать шаблон из всего многообразия представленных дизайнов до тех пор, пока вы не останетесь довольны полученным результатом. Уже на старте реализован удобный фильтр для выбора дизайнов по основным отраслям как на видео.

“При создании шаблонов для ПриватМаркета мы в первую очередь руководствовались принципом бритвы Оккама, отсекая все лишнее. В результате получился очень функциональный, но при этом простой инструмент по созданию сайтов. Красивых сайтов.” - говорит Деметрио Фортман, СОО TemplateMonster.

Одним из главных преимуществ для продавцов станет возможность, в результате реализации этого нововведения, представить свой товар в удобной и понятной для конечного клиента в форме. Уже на старте можно выбрать более чем из 100 шаблонов. В дальнейшем их количество будет только увеличиваться.

ПриватМаркет – крупнейшая информационная и торговая площадка в Украине. Здесь можно найти новых клиентов и поставщиков, принимать участие в тендерах и публиковать тендеры/заявки самостоятельно, заключать сделки.

TemplateMonster Ukraine - региональный представитель мирового лидера по производству шаблонов сайтов для запуска веб-проектов любой сложности. За тринадцатилетнюю историю специалистами компании было создано более 50 000 шаблонов под различные задачи малого и среднего бизнеса. При создании дизайнов специалисты компании соблюдают все стандарты качества и берут во внимание последние тенденции современного рынка веб-разработок.