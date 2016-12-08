Адвокат Строгий Валерий Федорович в Харькове проведет юридическую консультацию

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо заранее выслать вопросы с помощью специальной формы обратной связи «Заказать консультацию адвоката», которую можно найти на сайте юридической компании «Линия Права» — Адвокаты-Харькова.укр.

Подобное мероприятие уже проводилось в октябре этого года в День юриста Украины. Тогда на горячую линию юридической помощи поступило более 100 вопросов по темам уголовного и гражданского права, а также имущественных споров. По просьбам тех, кто не успел задать свои вопросы или пропустил консультацию в прошлый раз, было решено повторить мероприятие.

Как рассказал адвокат Строгий Валерий Федорович, одним из самых частых был вопрос, касающийся процедуры погашения кредитных задолженностей крымчанами перед банками Украины.

«Многих крымчан интересует вопрос, касающийся возврата денежных средств, которые были получены в кредит от банковских учреждений Украины. Некоторые уже погасили кредитные задолженности, выехав на территорию Украины. Другие заемщики решили, что ничего погашать не нужно. Такая позиция сформировалась из-за заявлений некоторых политиков и правозащитников. Со страниц СМИ и телеэкранов они сообщали, что кредиты украинским банкам можно не возвращать. Однако эти заявления противоречат Федеральному закону Российский Федерации и могут привести к негативным последствиям», — пояснил адвокат.

Как рассказал эксперт, речь идет о Федеральном законе под номером 422-ФЗ, который вступил в силу 10 января 2016 года. Закон регулирует порядок погашения кредитов перед банками Украины. Согласно тексту документа, гарантом между заемщиком и кредитором выступает специально созданный «Фонд защиты прав вкладчиков». Только эта организация имеет право разрешать выплату денежных средств по кредиту, а также предоставлять рассрочки. Сумма кредита должна быть возвращена по состоянию на 18 марта 2014 года без выплаты штрафов и пени, связанных с просрочкой. Если кредит был взят в валюте, отличной от российской, он будет пересчитан в рубли по курсу, который был установлен 18.03.2014.

Создается специальный банковский счет, на который заемщик погашает кредит. Когда кредит полностью погашен, «Фонд защиты прав вкладчиков» сообщает об этом организации, которая имеет право требовать возврат заемных средств. И только после того, как обременения залогового имущества с гражданина будут сняты, средства перечисляются на счет кредитной организации. Таким образом, «Фонд защиты прав вкладчиков» выступает посредником и обеспечивает гарантии всем участникам процесса.

Узнать подробности о процедуре погашения кредитных задолженностей крымчанами перед банками Украины, а также задать другие юридические вопросы можно будет 19 декабря 2016 года в День адвокатуры Украины в рамках бесплатной онлайн-консультации, которую проведет адвокат Строгий Валерий Федорович. Кроме того, в мероприятии будут участвовать и другие известные эксперты по юридическому праву города Харькова.

Адвокат Строгий Валерий Федорович подготовил материалы по теме погашения кредитных задолженностей жителей Крыма, с которыми можно ознакомиться заранее: это поможет сформулировать вопросы к консультации.