Главный киевский парк зимних развлечений откроется в эту субботу

«Зима на ВДНГ» начнется утром 10 декабря. Ровно в 10 утра на ВДНГ торжественно откроются все зимние аттракционы. Вход на территорию – парка свободный в течение всей зимы. Кроме зимних локаций посетителей ожидают: праздничная шоу-программа, бесплатная анимация для детей, елочный лабиринт, рождественская ярмарка с прекрасным выбором новогодних подарков и теплая зона фуд-кортов.

Погреться можно будет в теплых перголах (беседках), которые установили по периметру.

С 10 декабря и до 15 января, включительно, все зимние локации будут работать ежедневно. По будням с 12:00 до 22:00, по выходным с 10:00 до 23:00. По понедельникам на ВДНГ предусмотрены скидки. В этот день для всех видов льготных категорий населения билет на любой аттракцион всего 50 гривен.

Главная ледовая арена страны

Без преувеличения – самый большой каток Украины (общая площадь около 4 000 квадратных метров). Здесь для посетителей предусмотрено множество вариантов входных абонементов и дополнительных развлечений. Можно купить разовый входной билет и кататься с друзьями пока не надоест, а можно приобрести абонемент на весь сезон, предусматривающий возможность посещения катка с понедельника по четверг, без ограничений. Здесь же по будням будет работать школа фигурного катания (понедельник – среда – пятница), предусмотрены абонементы на 15 занятий. Преподаватели – профессиональные фигуристы. На выходных поучаствовать в мастер-классах по фигурному катанию можно будет бесплатно, достаточно купить входной билет на каток.

На каток и в школу фигурного катания допускаются дети в возрасте от 4х лет, коньки для них можно будет взять на прокат здесь же. Специально к открытию арены были закуплены новые фирменные хоккейные и фигурные коньки.

Вход на каток со своей экипировкой также возможен.

Стоимость: входной билет 85 грн. (пн., вт., ср., чт), 150 грн. (пт., сб., вс), абонемент в школу фигурного катания (15 занятий) – 600 грн., безлимитный абонемент (пн-чт) – 600 грн. В абонемент включен прокат коньков.

Резиденция Деда Мороза

Побывать в гостях у главного героя новогодних праздников можно будет в павильоне №1, сразу же за Ледовой ареной. Здесь разместится резиденция – огромный дворец с по-настоящему сказочными декорациями. Тут можно будет сделать новогодние селфи, загадать желание, посетить библиотеку Деда Мороза и почту сказочных эльфов. Всех посетителей ждет театральное представление, участниками которой они непременно станут. В компании эльфов гости резиденции отправятся в удивительное путешествие по миру, в котором живет Дед Мороз.

Стоимость: 200 грн

Тюбинговые горки

Горок на ВДНГ в этом году будет несколько – для детей и взрослых. Они разместятся в самом центре праздника. Высота большой горки приравнивается к высоте 4х этажного здания. Спускаться с горок можно будет на сноутьюбах – специальных креслах-таблетках, которые защищают от синяков и ушибов и делают спуск безопасным и комфортным при любых погодных условиях. Даже если на улице растает снег, а термометр будет показывать +, на этих горках все равно можно будет кататься. Все предусмотрено.

Стоимость: от 20 грн. за спуск

Комплексный билет (ледовая арена, горки и резиденция Деда Мороза) –

320 грн (пнд-чтв); 420 (птн-вскр) грн.

Замок ледяных скульптур

На производство этой локации ушло более 300 тонн снега и льда, а весь дворец займет площадь в 600 квадратных метров.

В замке можно будет полюбоваться статуями из льда - ледяным троном, принцессами, драконами и другими героями сказок. Здесь же можно будет спуститься с ледяной горки, которая должна стать самой большой в Украине – 4 метра в высоту и 20 метров в длину.

Стоимость: от 50 грн.

Театр впечатлений Гуляндия

Детское театрализованное игровое шоу с элементами квеста будет проходить на ВДНГ вот уже второй год. В театре дети, разделенные на небольшие группы, станут героями настоящей сказки, а волшебные создания окажутся настолько близко, что их можно будет потрогать рукой. В ходе представления маленькие зрители будут выполнять вместе задания и разгадают множество ребусов. Аттракцион рекомендован детскими психологами детям в возрасте от 4 до 14 лет, но пройти его маленькие посетители смогут только в сопровождении родителей.

Стоимость: от 150 грн.

Электронная елка

Необычная digital-красавица станет одним из главных украшений парка

Шестиярусная елка, которая зажжется уже 10 декабря будет состоять из более чем трехста светодиодных модулей. Ее высота – 8 метров, а вес – более двух тонн. Елка уникальна в своем классе. Установят электронную елку в центре Ледовой арены. Благодаря высокой технологии светодиодного оборудования, даже при максимальном использовании, грандиозная 8-ми метровая конструкция будет потреблять не более 40кВТ, при умеренном – около 20кВт электроэнергии.

Smart Robots Центр

Для фанатов роботов и новых технологий на протяжении всей зимы на ВДНГ будет работать Smart Robots Центр. Тут будет настоящий робот-зоопарк, где можно будет с ними познакомиться поближе и поиграть.

Стоимость: 115-140 грн.

Сферический кинотеатр

Сферический кинотеатр Teleport360 будет работать в павильоне №10 и станет первым в Украине сферическим кинотеатром, спроектированным по всем стандартам, необходимым для максимально комфортного просмотра фильмов в формате 360 градусов. В программе – фильмы-победители фестивалей купольного кино. Киноленты, которые были сняты по заказу NASA и ESA. Вся программа показов разработана в формате Edutainment – обучение в виде развлечений.

Стоимость: от 150 грн

Шоу «Вартові Мрій»

Уже хорошо известное публике высокотехнологичное шоу с участием цирковых артистов, акробатов и гимнастов. Главным героем праздничной истории станет маленький Макс, который вместе со своим сказочным другом будет пытаться спасти Рождество. В ходе истории ему придется пройти множество сногсшибательных испытаний, а зрителям - погрузиться в невероятную 3D-историю, оставив на несколько часов реальную жизнь за пределами ВДНГ.

Стоимость: от 250 грн

Контактный зоопарк

В зоопарке «Animal Park» под наблюдением инструкторов можно будет

поиграть с животными и сделать с ними фото на память. Здесь можно будет обнять пушистых кроликов, доброжелательных лам, смешных обезьянок, общительных козочек, лемуров, енотов и многих других животных.

Стоимость: 100 грн

SkyPark

Веревочный парк - развлечение для ценителей адреналина, которые хотят испытать свои силы, сообразительность, чувство равновесия и насладиться скоростью полета и окружающими пейзажами с высоты крон деревьев.

В SkyPark настоящих искателей приключений ждут 7 веревочных трасс разного уровня сложности. Из них две - для самых маленьких покорителей высоты, ростом до 120 см, и пять - для взрослых экстремалов.

Стоимость: уточняйте на входе





«Путь Молока»

В павильоне № 11 расположится информационно - познавательная площадка «Путь молока». Именно здесь можно узнать о процессе производства йогурта и других молочных продуктов «изнутри»:

- как молоко попадает на завод?

- как происходит его превращение в йогурт?

- чем полезен йогурт?

С помощью этой интерактивной платформы посетители смогут больше узнать о ценности йогурта, важность его потребления и формирование привычек здорового питания в целом. Юные технологи смогут приобщиться ко всем этапам производства: от сбора молока до упаковки готового продукта и попадания его на полку супермаркета.

Стоимость: бесплатный вход, возможны экскурсии

Баварский двор

Праздничные огоньки, душистый глинтвейн и имбирное печенье. «Баварский двор» в павильоне № 3 ждет всех и каждого на зимние празднования в западноевропейском стиле. В меню: традиционные баварские колбаски, запеченный картофель, рулька, салаты, сладкие блины, какао, глинтвейн и прочее.

Средняя стоимость обеда на одного человека до 80 грн.

Больше: vdng.ua