"ПРОСТО-страхование" берет автогражданку на себя

«ПРОСТО-страхование» стала одной из первых страховых компаний в Украине, которые совершили настоящий переворот на рынке ОСАГО. Клиенты страховщика, попавшие в ДТП не по своей вине, могут получить выплаты прямо у «ПРОСТО-страхование». Теперь им не придется обращаться за компенсациями к компании, застраховавшей ответственность виновника аварии. Более того, «ПРОСТО-страхование» уже осуществила первую выплату своему клиенту по указанной схеме, называемой как «прямое урегулирование убытков».

Во многих развитых странах Европы уже давно сложилась практика, когда пострадавшая сторона в аварии получает выплаты в «своей» страховой компании. Это позволяет повысить уровень облуживания клиентов, сократить срок выплат и переложить все процессы по возмещению убытков с водителя на страховую компанию.

В Украине все иначе. За компенсаций по автогражданке нужно обращаться в страховую компанию виновника ДТП. Мало того, что такая схема получения компенсаций неудобна и занимает слишком много времени. Так еще и создает возможности для манипуляций со стороны недобросовестных страховщиков. Ведь владельцы автомобилей при выборе автогражданки чаще всего ориентируются не на доброе имя страховой компании, а на дешевизну самого полиса.

Лидеры страхового рынка решили защитить своих клиентов и с начала декабря 2016 года запустили проект по внедрению прямого урегулирования убытков по автогражданке. Сейчас в проекте кроме «ПРОСТО-страхование» участвует еще 17 компаний. И первые случаи выплат подтверждают все преимущества внедряемой схемы.

Один из клиентов «ПРОСТО-страхование» в первых числах декабря попал в ДТП не по своей вине, в результате которого его автомобиль получил повреждения. Он перезвонил по номеру кол-центра и сотрудники компании проинформировали его о возможности получения выплаты по прямому урегулированию убытков, чем он и воспользовался. После получения справки полиции и проведения расчетов убытка, уже 6 декабря клиент «ПРОСТО-страхование» получил возмещение на сумму 7 тыс. грн. Деньги были перечислены на его карточный счет.

Как отметил начальник управления выплат «ПРОСТО-страхование» Владимир Косенко, главное преимущество прямого урегулирования убытков заключается в том, что «своя» страховая компания, которую вы выбрали, никогда не обманет, поскольку вы ее клиент. «Преимущества прямого урегулирования убытков по ОСАГО должны стать стандартом работы любого надежного страховщика», - подытожил эксперт.