Стартапы в сфере солнечной энергетики: когда помощь предлагают сильнейшие

Рост стоимости энергоносителей, нестабильность национальной валюты, неопределенные отношения с одним из основных экспортеров – Россией, все это заставляет по-новому взглянуть на альтернативную энергетику, которая становится одним из перспективных направлений энергорынка Украины. При этом в Украине созданы очень привлекательные условия для развития солнечной энергетики – в 2015 году Верховная Рада внесла важные изменения в закон, который закрепил высокий «зеленый» тариф, принятый еще в 2009 году, и законодательно подтвердил его действие до 2030 года. Впечатляющий пример – если к началу 2015 года частные солнечные электростанции были установлены всего в 94 домовладениях, то к концу 2016 года их количество превысит 600.

Косвенным подтверждением развития рынка возобновляемой энергетики может служить и тот факт, что в 2016 году прошло три крупных международных форума, посвященных этому сектору энергетики в Украине. Вместе с ведущими мировыми производителями, на них были широко представлены и украинские компании, как крупные игроки, так и совсем молодые стартапы, которые только начинают активно заниматься проектами в сфере ВИЭ.

Хорошим знаком для отрасли является факт, что отечественная возобновляемая энергетика не только использует чужие технологические и технические наработки, но и начинает все активнее внедрять собственные инновации. Компания Рентехно, являясь одним из заметных игроков украинского рынка солнечной энергетики, также не отстает от этого тренда.

Солнечные батареи: организация и сопровождение производства

В период с 2001 по 2008 год основным видом деятельности учредителей компании Рентехно было производство солнечных батарей и фотоэлектрических компонентов. За это время были установлены партнерские отношения с крупнейшими производителями в Германии, США, Великобритании, Италии и Швейцарии. Уникальный опыт от НИОКР до наладки полного цикла производства солнечных батарей и фотоэлектрических компонентов и сегодня позволяет Рентехно предлагать свою интеллектуальную и технологическую поддержку стартапам в области солнечной энергетики.

Компания Рентехно с одной стороны имеет достаточную квалификацию, чтобы адаптировать современные производственные технологии рынка фотоэлектрических модулей к нашим украинским реалиям, а с другой – готова выступить квалифицированным экспертом при оценке новых отечественных разработок в этом направлении. В тоже время, нельзя не отметить тот факт, что в последние несколько лет солнечная энергетика Украины смещает свои акценты от производства фотоэлектрических компонентов в сторону их практического использования. А именно – производства электроэнергии в промышленных масштабах при помощи сетевых, автономных или резервных солнечных электростанций.

Солнечные электростанции: инновации и комплексный подход

В представлении Рентехно современная солнечная электростанция – это не просто модуль генерации электроэнергии, а сложный технологический комплекс, состоящий из нескольких систем:

- система мониторинга и управления, которая позволяет удаленно контролировать как режим работы станции, так и состояние её отдельных элементов

- система контроля, обеспечивающая синхронизацию генерации электроэнергии с внутренним потреблением предприятия и сброс избыточной энергии во внешнюю сеть (продажа по «зеленому» тарифу)

- система, регулирующая параметры хранилища электроэнергии, а также обеспечивающая оптимальное использование накопленной энергии

- система управления опорными трекерами, отвечающая за динамическое слежение за положением солнца.

Специалистами Рентехно разработано специальное программное обеспечение, которое предусматривает корректную реакцию на любые нестандартные или кризисные ситуации, а также вмешательство человеческого фактора.

Еще одним важным направлением деятельности компании является разработка и создание автономных энергосистем на базе солнечных электростанций, которые способны круглосуточно обеспечивать промышленный объект или частное домовладение за счет накапливаемой в дневное время электроэнергии. Кроме того, в компании занимаются оптимизацией существующих солнечных систем, добиваясь снижения энергопотерь на всех этапах генерации и использования электроэнергии.

Вопросы повышения эффективности энергетической системы Украины, в том числе за счет аккумуляции промышленной генерации от ВИЭ, являются актуальным вектором для приложения усилий отечественными стартапами и инновационными компаниями. Философия Рентехно предполагает стремление к удовлетворению растущих потребностей человечества в чистой энергии и энергосберегающих технологиях. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать украинские стартапы, сфокусированные на решении указанных выше проблем.

Биотопливо: когда отходы агрокультур начинают приносить прибыль

Дополняя основную деятельность, связанную с солнечной электроэнергетикой, с 2013 года наша компания занимается инновационной деятельностью сразу в нескольких областях использования биомассы. Внимание компании сосредоточено на вопросах использования отходов выращивая и переработки агрокультур. За последнее десятилетие Украина резко увеличила посевные площади подсолнечника (по экспорту подсолнечного масла Украина безусловный мировой лидер), кукурузы и зерновых, т.е. агрокультур, после переработки которых остаются большие объемы практически не используемых отходов – солома, лузга подсолнечника, пожнивные остатки, кочаны (стержни початков) кукурузы, кастра льна и т.д. Рентехно проводит изучение энергетических характеристик всех видов растительной биомассы и на основе собственных исследований разрабатывает эффективные методы преобразования энергии биомассы в электрическую или тепловую энергию путем пиролиза, сжигания или газификации.

Как видно на примере только одной из многих отечественных компаний, в современной мире существует большое количество возможностей для приложения своих усилий и устойчивого инновационного развития. Однако темпы прогресса в современном мире очень высоки, и украинская возобновляемая энергетика рискует остаться далеко позади от современных реалий, если мы не будем постоянно и активно совершенствоваться, объединяя при необходимости свои усилия.

В Рентехно давно и внимательно изучают новые технологии, но не исключено, что некоторые перспективные инновации, нуждающиеся в поддержке, могут остаться нами незамеченными. Наши приоритеты – проекты в области солнечной энергетики, но мы готовы поддержать и принять участие и в других перспективных стартапах в области возобновляемых источников энергии или энергосбережения. Мы приглашаем к сотрудничеству всех, кто заинтересован в развитии Украины как энергонезависимого и энергоэффективного государства. Модели для этого могут быть самые разные. Но только совместные исследования, и последующее внедрение апробированных инноваций позволят нам достичь поставленных целей.

Компания Рентехно – с нами ваши проекты станут реальными!