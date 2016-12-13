Компания "Мир Дверей" дарит замок с лазерной сердцевиной

Бронированная дверь с замком с лазерной сердцевиной — абсолютная защита от взлома

Каждый человек стремится обеспечить максимальную безопасность и сохранность своего имущества. Установка надежной, изготовленной из качественных материалов бронированной двери — лучший способ добиться желаемого. Компания «Мир дверей» предлагает исчерпывающий ассортимент моделей бронированных входных дверей, а также готова изготовить бронированную дверь по индивидуальному проекту, с учетом имеющихся особенностей дверного проема и пожеланий клиента. Но возможность взлома и проникновения воров в жилище напрямую зависит от надежности установленного в двери замка. В рамках акции каждый покупатель бронированной двери получает в подарок замок с лазерной сердцевиной, полностью лишающий воров возможности подбора отмычки, а качество и надежность изготавливаемых компанией бронированных дверей исключает механическое разрушение замков и дверного полотна в целом.

Ключ для замка с лазерной сердцевиной отличается от применяемого в распространенных замках цилиндрического типа наличием определенной системы лазерных насечек (гравировкой) по боковым граням. Для их нанесения применяются специальные станки с ЧПУ. Гравировка наносится на поверхность с такой точностью, что повторить ее человеку просто не под силу. Для дополнительного обеспечения уникальности ключа насечки на его поверхности наносятся в несколько рядов, с различной глубиной, под различными углами. Открытие замка с лазерной сердцевиной возможно лишь при условии точного совпадения всех выемок и лазерных насечек с пинами личинки замка. Так обеспечивается гарантия невозможности изготовить дубликат ключа в кустарных условиях после его потери или кражи. В зависимости от модели замка и конфигурации лазерной личинки, общее количество комбинаций составляет десятки миллионов. У наиболее дорогих моделей этот показатель достигает миллиарда.

От механического разрушения замки с лазерной сердцевиной также надежно защищены. Защита от высверливания обеспечивается входящими в состав личинки элементами, изготовленными из стали сверхпрочных сортов. В зависимости от модели замка таких элементов может быть несколько. Для защиты от выбивания и выдавливания такого замка в бронированных дверях, изготавливаемых компанией «Мир дверей», устанавливаются специальные пластины, также изготовленные из стали сверхпрочного типа.

При установке такой двери попытки злоумышленников выбить ее, выдавить, высверлить и любым другим механическим образом разрушить замок увенчаются неудачей.

О компании:

Компания «Мир дверей» специализируется на изготовлении надежных входных дверей стандартного типоразмера и по индивидуальным заказам для помещений различного назначения. Цикл работ по изготовлению дверных конструкций включает все этапы: замеры, изготовление, доставку и установку, гарантийное и послегарантийное обслуживание. По желанию дверь может быть декорирована в индивидуальном стиле.

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