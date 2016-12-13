4 дрона "приземлились" в "Фокстроте": сеть представила линейку квадрокоптеров

Квадрокоптеры HUBSAN моделей H111 NANO Q4 и H107P X4 PLUS – это лайт-версия летательной техники в «Фокстроте». Модель NANO Q4 - одна из немногих в мире, которая в этом сегменте получила престижные награды в Лондоне и Нюрнберге в категории «Лучшие игрушки для тинейджеров и семьи». Он идеально подходит для новичков, имеет доступную цену и плюс ко всему умеет делать трюки и перевороты в воздухе.

Подойдет для новичков и модель HUBSAN H107P X4 PLUS. Это самая доступная в данном размере среди квадрокоптеров модель, управлять которой можно даже одной рукой. Квадрокоптер такой модификации не только способен к трюкам и переворотам в воздухе, но и сам умеет держать высоту, так как имеет встроенный барометр, реагирующий на давление окружающей атмосферы. В комплекте к данной модели также идет дополнительная защита пропеллеров, продлевающая срок службы устройства.

Серьезный набор функций у квадрокоптера среднего размера HUBSAN H502E X4 DESIRE CAM: он имеет встроенную HD камеру, которая может делать фото и записывать видео на microSD карту. Помимо встроенного барометра здесь уже есть GPS модуль, который позволяет квадрокоптеру возвращаться на точку взлета и зависать на месте. Потерять технику будет невозможно – при потере сигнала от пульта управления квадрокоптер сам вернется к хозяину.

Самый крупный в этой линейке - квадрокоптер HUBSAN, модель H501C X4 BRUSHLESS CAM. Весь функционал предыдущих моделей собран в этой железной птице. Плюс - встроена 1080p камера, а длительность полета составляет ни много, ни мало, а целых 20 минут.

- Нынешний ритм жизни требует от современного человека максимальной мобильности. Мы идем в ногу со временем и готовы предложить лучшие новинки техники для каждого покупателя, - рассказал Антон Заниздра, начальник отдела инновационных устройств сети «Фокстрот. Техника для дома». – Мы остро чувствуем тенденцию рынка – акцент на модные гаджеты, технологичную продукцию и соответствуем ожиданиям современного пользователя, предлагая передовые и качественные мировые новинки.

Справка: ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является ведущей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники в Украине, а также лидером в своей категории по уровню знания, посещения и покупки по данным TNS Ukraine (MMI за 4 квартал 2015 года).

По состоянию на сентябрь 2016 года в Украине насчитывается 162 супермаркета ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет около 150 000 кв.м.

В 2016 году в сети заработали магазины нового формата - Foxtrot Show Store, где внимание покупателя акцентировано на цифровых технологиях в товарном ассортименте и формате обслуживания «трогать можно, тестировать нужно». Первый Foxtrot Show Store открыт в октябре 2016 года в Киеве на Большой Васильковской, 45. Второй заработал в ноябре в ТРЦ Victoria Gardens (г. Львов, ул Кульпарковская, 226а).