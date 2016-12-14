В Киеве вручили награду "Вибір року"
10 декабря состоялась шестнадцатая церемония вручения наград «Вибір року». В этом году премию получили лучшие компании в 43 категориях, за которые проголосовали эксперты, жюри и украинцы по всей стране.
«Вибір року» работает непосредственно с предпочтениями потребителей. Лидер каждой из номинаций определяется по результатам комплексного исследования рынка. Опрос респондентов и обработку данных проводит компания Kantar TNS Ukraine. Результаты исследования ежегодно проходят аудит компанией Deloitte Ukraine. В опросе участвуют жители Украины (40% от общего балла), респондентам задают вопрос «Какой товар\услугу\ТМ\компанию-производителя из категории вы считаете лучшим?». Также голосуют эксперты (30%) и представители рекламных агентств (15%). «Высокое жюри» высказывает свои личные предпочтения в каждой категории – это дает еще 10% от общего балла, оргкомитет – 5%.
Список победителей этого года:
Лучший сервис бытовой техники года – Samsung
Лучший стиральный порошок года - Persil
Лучшее жидкое средство для стирки года - Persil
Лучшая детская косметика года – Johnson’s Baby
Лучший провайдер цифровых развлечений года – ВОЛЯ
Лучший твердый сыр года – КОМО
Лучшая сметана года - President
Лучший кисломолочный творог года - President
Лучший творожный десерт года – Дольче
Лучшая минеральная природная столовая вода года – Моршинська
Лучший ополаскиватель для ухода за ротовой полостью года – LISTERIN
Лучший фильтр для воды года – BWT Barrier
Лучшая мультиварка года – Moulinex
Лучшая лампочка года – MAXUS LED
Лучший пылесос года – Philips
Лучшие бумажные изделия года – Selpak
Лучшие профильные системы года для металлопластиковых окон и дверей – Rehau
Лучший электрический теплый пол года – Nexans
Лучшая национальная фармацевтическая компания года – Дарница
Лучший назальный спрей года на основе морской воды – Хьюмер
Лучший тонометр года – Microlife
Лучшая программа года для коррекции и снижения массы тела – Herbalife
Лучшие семена полевых культур (подсолнечник) года – LG (Limagrain)
Лучшая садовая техника года – Kärcher
Лучшая уборочная техника года – Kärcher
Лучший национальный производитель года одежды для женщин – ТМ Vovk
Лучшая сеть магазинов натуральной косметики года – L’Occitane
Лучший многофункциональный комплекс года – Gulliver
Лучший бизнес-центр года класса А – Gulliver
Лучшая девелоперская компания года – KAN Development
Лучший жилой комплекс года Киевской области – ЖК Лісовий квартал
Лучший жилой комплекс года комфорт-класса – Комфорт Таун
Лучший туроператор года – Coral Travel
Лучшие автобусные туры года – Аккорд-тур
Лучшая бизнес-школа года – KMBS
Лучший ночной клуб года – Atlas
Лучшее городское кафе года – Картата Потата
Лучший бьюти бар года – G.Bar
Лучший сервис аренды платьев года – Oh My Look!
Лучший центр лазерной косметологии и эстетики года – Люменис
Лучшая клиника пластической хирургии года – ValikhnovskiMD
Премию «Вибір року» впервые вручили в Киеве в 2001 году. Шестнадцать лет конкурс придерживается одних и тех же принципов: медаль может получить только абсолютный лидер категории, второго и третьего мест не существует.
По данным всеукраинских исследований медаль «Вибір року» знает 64% населения. Уровень доверия к конкурсу составляет 37% (исследования TNS, 2016 год). Международный фестиваль–конкурс «Вибір року» – один из наиболее популярных и весомых рейтингов в Украине.
Подробнее о премии - http://choice-of-the-year.com.ua/ru/tseremoniya/nedav/tseremoniya-2016