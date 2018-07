В Киеве вручили награду "Вибір року"

«Вибір року» работает непосредственно с предпочтениями потребителей. Лидер каждой из номинаций определяется по результатам комплексного исследования рынка. Опрос респондентов и обработку данных проводит компания Kantar TNS Ukraine. Результаты исследования ежегодно проходят аудит компанией Deloitte Ukraine. В опросе участвуют жители Украины (40% от общего балла), респондентам задают вопрос «Какой товар\услугу\ТМ\компанию-производителя из категории вы считаете лучшим?». Также голосуют эксперты (30%) и представители рекламных агентств (15%). «Высокое жюри» высказывает свои личные предпочтения в каждой категории – это дает еще 10% от общего балла, оргкомитет – 5%.

Список победителей этого года:

Лучший сервис бытовой техники года – Samsung

Лучший стиральный порошок года - Persil

Лучшее жидкое средство для стирки года - Persil

Лучшая детская косметика года – Johnson’s Baby

Лучший провайдер цифровых развлечений года – ВОЛЯ

Лучший твердый сыр года – КОМО

Лучшая сметана года - President

Лучший кисломолочный творог года - President

Лучший творожный десерт года – Дольче

Лучшая минеральная природная столовая вода года – Моршинська

Лучший ополаскиватель для ухода за ротовой полостью года – LISTERIN

Лучший фильтр для воды года – BWT Barrier

Лучшая мультиварка года – Moulinex

Лучшая лампочка года – MAXUS LED

Лучший пылесос года – Philips

Лучшие бумажные изделия года – Selpak

Лучшие профильные системы года для металлопластиковых окон и дверей – Rehau

Лучший электрический теплый пол года – Nexans

Лучшая национальная фармацевтическая компания года – Дарница

Лучший назальный спрей года на основе морской воды – Хьюмер

Лучший тонометр года – Microlife

Лучшая программа года для коррекции и снижения массы тела – Herbalife

Лучшие семена полевых культур (подсолнечник) года – LG (Limagrain)

Лучшая садовая техника года – Kärcher

Лучшая уборочная техника года – Kärcher

Лучший национальный производитель года одежды для женщин – ТМ Vovk

Лучшая сеть магазинов натуральной косметики года – L’Occitane

Лучший многофункциональный комплекс года – Gulliver

Лучший бизнес-центр года класса А – Gulliver

Лучшая девелоперская компания года – KAN Development

Лучший жилой комплекс года Киевской области – ЖК Лісовий квартал

Лучший жилой комплекс года комфорт-класса – Комфорт Таун

Лучший туроператор года – Coral Travel

Лучшие автобусные туры года – Аккорд-тур

Лучшая бизнес-школа года – KMBS

Лучший ночной клуб года – Atlas

Лучшее городское кафе года – Картата Потата

Лучший бьюти бар года – G.Bar

Лучший сервис аренды платьев года – Oh My Look!

Лучший центр лазерной косметологии и эстетики года – Люменис

Лучшая клиника пластической хирургии года – ValikhnovskiMD

Премию «Вибір року» впервые вручили в Киеве в 2001 году. Шестнадцать лет конкурс придерживается одних и тех же принципов: медаль может получить только абсолютный лидер категории, второго и третьего мест не существует.

По данным всеукраинских исследований медаль «Вибір року» знает 64% населения. Уровень доверия к конкурсу составляет 37% (исследования TNS, 2016 год). Международный фестиваль–конкурс «Вибір року» – один из наиболее популярных и весомых рейтингов в Украине.

Подробнее о премии - http://choice-of-the-year.com.ua/ru/tseremoniya/nedav/tseremoniya-2016