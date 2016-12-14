Акционеры Приватбанка выполняют план докапитализации - Forbes

Об этом заявил в интервью Forbes глава инвестиционной компании Сoncorde Сapital Игорь Мазепа.

По его словам, акционеры должны докапитализировать ПриватБанк, чтобы отвечать всем требованиям Нацбанка. "У акционеров есть план докапитализации, и акционеры его, по моей информации, исполняли", – уверяет Мазепа.

По данным издания, сегодня Приватбанк переформатирует свой портфель. В банке работает программа кредитования малого и среднего бизнеса, по которой только в этом году создано более 100 000 рабочих мест. "Структура кредитного портфеля постепенно меняется в пользу мелких частных предпринимателей и физлиц", – рассказал Forbes пресс-секретарь банка Олег Серга.

Весь кредитный портфель Приватбанка на 1 ноября 2016 года составляет более 200 млрд гривен, из которых около 30 млрд гривен были выданы физлицам, и 170 млрд гривен – предприятиям. Так как "Приват" – крупный получатель рефинансирования, часть его корпоративного портфеля находится в залоге у НБУ, при этом обеспечение кредитов рефинансирования в несколько раз превышает объем самого рефинанса.