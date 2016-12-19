2017 год станет годом туризма в Украине

Как сообщил глава департамента Иван Липтуга, в рамках года устойчивого развития туризма, учрежденного Генеральной ассамблеей ООН, Украина также объявляет 2017 год – годом туризма.

«Как говорил Гарри Поттер — Carpe diem — Ловите мгновение! Изучайте, делитесь знаниями, информацией, рекламой, планируйте в своих регионах мероприятия по устойчивому туризму, приглашайте много гостей! Слоган года — Travel. Enjoy. Respect. — Путешествуй. Наслаждайся. Уважай», - уточнил Липтуга на своей странице в Facebook.

Инициативу департамента поддержали украинские общественные организации, занимающиеся вопросами развития и популяризации туризма в Украине.

«Мы в Ассоциации индустрии гостеприимства Украины приветствуем и поддерживаем эту инициативу! Насколько мне известно, и другие профильные общественные организации и ассоциации работников туриндустрии, готовы присоединяться к работе над развитием отрасли в рамках года туризма в Украине. Отлично, что работа отраслевых ассоциаций и госаппарата направлена в данном случае в одно русло. Надеемся, что эта инициатива впоследствии поможет нам внедрять эффективные идеи по развитию туристической отрасли Украины и на уровне министерства экономики, и на уровне президента и на уровне всего государства», - прокомментировал глава Ассоциации индустрии гостеприимства Украины Александр Лиев.

СПРАВКА. Согласно данным ООН, ежегодно более одного миллиарда человек совершают путешествия в другие страны. Благодаря этому туризм стал ведущим сектором экономики, на долю которого приходится 10 процентов глобального ВВП и шесть процентов общего мирового экспорта. В резолюции ООН отдельно отмечается, что индустрия туризма способствует сокращению бремени нищеты и ускорению всестороннего развития.