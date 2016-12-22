1 декабря 2016 года прошла презентация нового направления от компании 5plus — 5plus LED

В начале декабря этого года компания 5plus официально открыла принципиально новое направление в сфере внутренней отделки, а именно — натяжных потолков, и представила свою новую линейку услуг 5plus LED. Этот сегмент новый и на рынке Украины еще не был представлен. Появляется возможность сделать заказ на потолок, как конечный объект, со всеми коммуникациями и освещением. Причем работа в данном направлении осуществляется исключительно в русле конечного дизайн-проекта, по заказу и чертежам архитекторов или дизайнеров.

Здесь можно осуществить любой смелый замысел и сложнейшие элементы дизайна.

Сложное многоуровневое, комбинирование освещение является обязательным элементом каждого проекта. Может присутствовать скрытая и открытая подсветки, точечный и рассеянный свет, сложные системы свечения, комбинации различных подсветок и т. д.

К выбору материалов компания 5plus подошла особенно тщательно. Огромный выбор эксклюзивных материалов представлен в каталогах компании. Это и уже привычные глянцевые, матовые и сатиновые ПВХ-материалы, и ультрасовременные металлические, перламутровые и полупрозрачные пленки. Также из новинок могут быть интересными перфорированые поверхности.

Над этим проектом работают самые продвинутые специалисты в области дизайна и проектирования, менеджмента и организации, а также наиболее квалифицированные монтажные бригады.

«Такой проект будет интересен прежде всего людям, ценящим свое время и находящимся в струе современности. Здесь нет места экономии и простоте, эти потолки будут чем то большим — целыми арт-объектами, неповторимыми композициями, действительно центральными элементами интерьера, — говорит ведущий проект-менеджер направления Александр Беспалов. — Делая заказ в компании 5plus LED, вы сможете получить именно тот результат, на который рассчитываете».

Проект однозначно интересен и будет пользоваться спросом в определенном круге заказчиков.

Тут нет места для экономии и сдержанности, такие объекты будут просто насыщены техническими новинками и современными позициями.

Справка:

Потолочные системы «5plus LED» — это новое направление на рынке натяжных потолков Украины. Компания занимается исключительно потолочными системами, поэтому может гарантировать выполнение сложнейших объектов на высшем уровне.

Контакты:

Днепр, ул. Святослава Храброго (бывш. Чкалова), 35

+38 (050) 055-64-96

0 (800) 217-587

Контактное лицо: Беспалов Александр Федорович

Видео:

https://www.youtube.com/watch?v=Twxk9Fpp3KA