"Моршинская" – любимая минеральная вода миллионов украинцев

10 декабря состоялась XVI Церемония награждения победителей, на которой ТМ «Моршинская» одержала победу в номинации «Минеральная природная столовая вода». Благодаря своему природному происхождению она имеет идеальный для человеческого организма минеральный состав, дарит хорошее самочувствие и помогает быть в форме.

Марко Ткачук, генеральный директор компании IDS Borjomi Ukraine, подчеркнул: «Мы гордимся, что «Моршинская» из года в год подтверждает статус «золотого стандарта» на рынке минеральных вод Украины. Теперь на этикетке «Моршинской» можно будет видеть две особенные для нас награды – «Выбор года» от украинцев и «Высшую награду» от международных экспертов ITQI. Для нас большая честь быть избранными, однако и большая ответственность не останавливаться на достигнутом. Компания IDS Borjomi Ukraine и дальше продолжит завоевывать сердца качественной природной водой и помогать миллионам взрослых и юных украинцев быть в форме».

Проект «Выбор года» инициирован компанией Festivals International (США) и Европейским фондом социальных исследований. Главная цель конкурса – комплексная оценка качества и популярности конкретного товара и услуги среди потребителей и экспертов-профессионалов с целью выбора лидеров года в каждой номинации. Процесс отбора включает маркетинговые исследования, экспертную оценку, выводы рекламной комиссии по продвижению товара на рынке, оценку высокого жюри и оргкомитета фестиваля.

«Выбор года» является одним из самых авторитетных и популярных рейтингов в Украине, который из года в год определяет наиболее качественные товары и услуги. Уровень доверия украинцев к результатам фестиваля-конкурса составляет 42%, а знают об этом проекте 61% респондентов. Именно поэтому данная награда еще раз подчеркивает всеукраинское признание бренда «Моршинская» и высокое доверие к нему.

О IDS Borjomi Ukraine

Компания IDS Borjomi Ukraine – ведущий национальный производитель, эксперт по вопросам качества природных минеральных вод благодаря продукции, которая добывается в экологически чистых регионах Украины и является эталоном качества в соответствии с наивысшими международными стандартами. Компания входит в состав международной компании IDS Borjomi International.

Сегодня IDS Borjomi Ukraine производит и предлагает потребителю сбалансированный портфель популярных минеральных вод («Миргородская», «Моршинская», «Моршинская Спортик», «Трускавецкая», «Аляска»), а также является эксклюзивным импортером легендарной грузинской минеральной воды «Боржоми» в Украине.