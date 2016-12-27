Максим Шкиль: "Модельный ряд марки Audi в Украине станет идентичен немецкому"

В декабре нынешнего года в Одессе открылся самый большой в Украине дилерский центр Audi. Стоит отметить, что Audi Центр Одесса Юг также стал первым дилерским центром в концепции Audi Sport в Украине. Участие в церемонии открытия приняли учредитель Audi Центр Одесса Юг Максим Шкиль, генеральный директор импортера Audi в Украине Йозеф Граф и представитель концерна AUDI AG Карстен Доммес.

О философии амбициозного проекта и принципах марки Audi в премиум-сегменте автомобильной отрасли Украины мы расспросили учредителя Audi Центр Одесса Юг - Максима Шкиля.

Максим Викторович, расскажите, как возникла идея создания и открытия Audi Центра Одесса Юг?

Наша компания существует на рынке семь лет, а дилерство Ауди мы получили в 2010 году. При этом последние пять лет мы являемся лидерами по продажам автомобилей премиум-сегмента на рынке Южного региона Украины. В свою очередь, Ауди Центр Одесса Юг - флагманский региональный дилерский центр. И, конечно же, строительство концептуального здания Терминал – это шаг навстречу нашим клиентам. Инициатива исходила от импортера Audi в Украине – компании «Порше Украина», которая входить в холдинг, представляющий компанию Audi в двадцати пяти странах мира, а также от завода Audi AG. Мы верим в Украину. Мы предсказываем, что в скором времени в нашей стране случится стабилизация экономики, и соответственно, произойдет рост уровня жизни граждан. Также мы предсказываем существенный рост премиум-сегмента. Именно поэтому мы видим большую перспективу как в продажах новых автомобилей, так и в плане сервисного обслуживания Audi. Стоит отметить, что сам бренд из Ингольштадта является очень технологичным, а уровень качества и инвестиций в технологии Audi, безусловно, передовые. Также к 2020 году Audi планирует занять место лидера среди брендов премиум-класса в сфере производства электромобилей.

В открытии центра приняли участие представители завода производителя, а также представители импортера. Какую оценку Терминалу дали немецкие партнеры?

Во-первых, хочу отметить, что Audi Центр Одесса Юг в концепции «Терминал» стал не только самым большим дилерским центром немецкой компании в Украине, но и одним из наиболее передовых автомобильный комплексов марки в Европе. Именно об этом говорили наши немецкие партнеры. Также стоит сказать о том, что весь контролинг качества на протяжении строительства терминала осуществлял лично главный архитектор AUDI AG Мартин Шмид. За свою жизнь Мартин Шмид построил более семисот терминалов Audi по всему миру. Третий пункт, на который необходимо обратить внимание – во время сдачи Терминала мы проходили «комплаенс». Это своеобразный тест на соответствие стандартам завода производителя. По «комплаенс» мы получили 100%. В свою очередь, Йозеф Граф, генеральный директор импортера Audi, заверил, что наш проект – один из наиболее значительных, которые он видел. Таким образом, немецкие коллеги высоко оценили Терминал Audi Центр Одесса Юг. Теперь нам остается идти к поставленным целям и упорно работать для поддержания столь высокого уровня марки.

Можете конкретизировать: о каких целях идет речь? Какие ближайшие планы у концерна?

Сейчас, если мы посмотрим на конкурентов Audi в премиум-сегменте, то они представили все модели своих линеек на ближайшие несколько лет. Audi же в 2016 году порадовал нас презентацией таких автомобилей, как кроссоверы Audi Q2 и Audi Q5, а также показала новый седан-купе Audi A5 Sportback.

В 2017 году мы ждем открытия линейки моторов стандарта Евро6+. Что касается непосредственно модельного ряда, то это и SQ7, который станет, без преувеличения, самым скоростным дизельным кроссовером в мире, а также Q7 Etron с расходом топлива 2,2л/100км. Еще мы с нетерпением ожидаем презентации новой Audi А8. Планируется, что она будет представлена весной 2017 года, а уже осенью поступит в продажу.

Из линейки Sport – это модели RS3 Sedan, а также RS5, и спортивный кроссовер SQ5.

И все эти новинки будут представлены в Audi Центр Одесса Юг?

Да. Вы знаете, раньше всегда, когда была презентация какой-нибудь новой модели автомобиля, мы получали его с опозданием в шесть месяцев. Почему? Потому что экологический стандарт в Украине – это был стандарт Евро5, и, соответственно, производители не считали нас за европейский рынок. Но сейчас компания Ауди изменила подход к нашей стране. Завод считает, что Украина – это уже европейское пространство. С 2017 года наш модельный ряд будет полностью идентичен модельному ряду, представленному концерном AUDI AG в Германии, без ограничений, действующих на рынках других стран. В том числе это касается моделей гибридов и электромобилей E-tron.

Также уникальность нового Audi Центр Одесса Юг заключается в том, что у нас большой выбор автомобилей, и будущий автовладелец может непосредственно опробовать мощность и комфорт любой понравившейся модели на тест-драйве.

Но автомобили каких марок предпочитаете лично Вы? Почему?

Только Audi! Дело в том, что мне нравится водить автомобиль самостоятельно. И я уверен, что люди, которые действительно являются фанатами вождения, меня поймут. Особенно когда просыпаешься рано утром, а за окном туман, гололед или снег - такой уверенности в динамике разгона и торможения, которую гарантирует Audi, не может дать ни один другой автомобиль.

И, напоследок, что бы Вы хотели сказать Вашей команде в канун Нового 2017 года?

В первую очередь я хочу пожелать всем хорошего Нового года и Веселого Рождества! Пусть эти праздники пройдут в теплой душевной атмосфере, среди близких и родных вам людей. Также я хочу пожелать крепкого здоровья, развития и процветания в новом году не только нашей команде, а и всем людям. И, конечно же, я искренне желаю МИРА нашей родной Украине!