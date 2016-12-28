Обновления-2017 от Doogee и Homtom

В преддверии наступающего года амбициозный производитель Doogee и его суббренд Homtom стремятся привлечь клиентов. Китайцы предлагают либо совершенно новые модели, либо улучшения для уже выпускающихся гаджетов. И некоторые решения столь хороши, что продажи Homtom в Украине точно возрастут, да и Doogee тоже. Представляем наиболее интересные обновления вашему вниманию.

Сдвоенная фронтальная камера Doogee Shoot 1

Свежая модель получит 13-мегапиксельный основной модуль с возможностью фазового автофокуса и самсунговским датчиком. Есть еще и вспомогательный модуль на 8 МП, отвечающий за глубину снимков, благодаря которому камера и стала сдвоенной, по современным стандартам каталога товара Doogee. На Sharp-дисплее диагональю в 5,5 дюймов с разрешением 1920 на 1080 фото будут смотреться особенно хорошо.

Купить телефон Doogee Shoot 1 стоит не только из-за камеры, но и из-за мощного, как для бюджетной модели, 4-хъядерного процессора MT6737T от Mediatek. Внимания заслуживает и легкий корпус со скругленными углами, прячущий батарею на 3000 мА/ч, 16 ГБ флэш-памяти и 2 ГБ ОЗУ.

Обновление Homtom HT16

С декабря 2016 начала продаваться Pro-версия популярной бюджетной модели. Китайский бренд решил усовершенствовать начинку, улучить быстродействие. Смартфоны Про-сегмента обзавелись четырехъядерным чипом MT6737, более мощным, чем использовавшийся ранее МТ6580. Уже первые продажи Homtom в Украине показали, что с приростом производительности в HT16 использование LTE-сетей стало еще более удобным.

В пользу комфортного серфинга говорит и 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной памяти (против 1 и 8 ГБ прошлой модели). Решениекупить телефон Homtom HT16 Pro будет современным – он останется актуальным далеко не один сезон. Ценителям внешнего вида гаджетов особенно понравится дизайнерский ход выпускать ПРО-версию в 3 цветах – черном, белом и голубом – есть из чего выбрать.

Анонс смартфона Homtom HT27

Под новый год не обошлось и без большого обещания – к выходу готовится свежая линейка от китайского бренда. Ожидается, что в HT27 будет сделан упор на бюджетность – и в параметрах, и в дизайне. Точно известно, что у смартфона будет разрешение HD при диагонали в 5,5 дюймов.

Также производитель проанонсировал наличие сканера отпечатка пальца – современного средства безопасности хранения данных. И, наконец, точно известно, что задняя крышка будет пластиковой, а рамка – металлической. Получается, что купить телефон Homtom можно будет уже из-за его легкого веса, скорее всего, бюджетной цены и практичной немаркости. Современная рабочая лошадка из Китая.

ВышелDoogee Y6 Piano Black Christmas Pack

Новость-бонус – полноценный подарок поклонникам от бренда, рождественский набор. Когда каталог товара Doogee пополнился смартфоном Y6 Piano Black, гаджетом хай-класса, это само по себе стало отличным презентом. Модель привлекает выдержанным дизайном корпуса из черного металла, 5,5-дюймовым экраном, современным процессором MT6750 и, внимание, целыми 4 ГБ ОЗУ для удобного серфинга.

Желающие купить телефон Doogee в «Рождественском наборе» Y6 Piano Black также получат бонус-комплект, состоящий из 2 разных чехлов для телефона, держателя, защитного стекла, наушников, пленки для экрана. Все в эксклюзивной упаковке – это будет действительно превосходный подарок для дорогого сердцу человека.