Правильно подобранная компьютерная мышь позволит избежать туннельного синдрома

Длительная работа за компьютером приводит ко многим негативным последствиям. Помимо проблем со зрением пользователи ПК приобретают и неврологические заболевания, вызванные постоянной нагрузкой на определенные группы мышц. Самая распространенная болезнь – карпальный туннельный синдром, или синдром компьютерной мыши. Избавиться от этой напасти чрезвычайно сложно, а вот предотвратить – вполне возможно. Все, что для этого нужно – выбрать правильное устройство ввода.

Как развивается синдром компьютерной мыши

Туннельному синдрому подвержены активные пользователи компьютерной техники. В зоне особого риска – геймеры, офисные работники и компьютерные дизайнеры. Зачастую заболевание дает о себе знать спустя 12-14 месяцев.

Причина болезни – длительное напряжение мышц при совершении однообразных движений руки, находящейся в неправильном положении. В результате мышечные волокна отекают и защемляют нервы, которые проходят через канал запястья. Это приводит к появлению неприятных симптомов – болевых ощущений, онемения и слабости ладони.

Для профилактики туннельного синдрома запястью и кисти необходимо обеспечить наиболее удобное, естественное положение. Кисть должна лежать на мыши так, чтобы пальцы не касались коврика, а ладонь не складывалась в горсть. Размер и форма корпуса мыши должны максимально соответствовать размеру и форме ладонной поверхности – при таких условиях кисть будет находиться в расслабленном состоянии значительную часть времени.

Какую мышку выбрать

Форму эргономичной мышки можно назвать анатомической – она лучше соответствует форме ладони благодаря скошенной задней части и вытянутым заостренным боковинам. Кисть принимает естественное положение, но при работе ее приходится держать в небольшом напряжении.

Асимметричная мышь отличается от эргономичной наличием выступа для большого пальца. В процессе управления кисть практически не напрягается – об этом свидетельствуют отзывы пользователей на сайте foxtrot.com.ua.

Симметричная классическая мышь удобно фиксируется в ладони. Но при длительной работе мышцы руки напрягаются, поскольку конструкция не имеет специального выступа для большого пальца.

У традиционных манипуляторов есть конкурент – вертикальная мышь. Это устройство ввода завоевало звание лучшего средства для предотвращения туннельного синдрома. По заявлению производителей, форма вертикальной мышки обеспечивает физиологически правильную ориентацию ладони в пространстве (при горизонтальной ориентации перекручиваются мышцы предплечья). По форме и особенностям управления манипулятор напоминает джойстик. Согласно отзывам, рука при работе с такой мышью практически не устает благодаря естественному положению кисти и наличию подставки для ладони, облегчающей перемещение.