Багажник на крыше: оптимальное решение

Кроме того, часто возникает необходимость перевезти какие-либо габаритные предметы. В этих случаях оптимальным решением станет — багажник на крыше. Ведь кроме перевозки грузов на нем можно установить крепление для велосипеда. Сегодня существует множество разных конструкций. Давайте разбираться.

Видыбагажников

По сути, это конструкция, состоящая из опор, на которые крепятся дуги. Опор четыре и они закрепляются по углам. Основными являются поперечные дуги. Они могут быть различного вида и сечения, от их типа зависит вес груза, который затем будет можно перевозить. Существует два вида поперечин:

- с прямоугольным сечением;

- с овальным.

Прямоугольные дуги производятся из стали, имеют высокую прочность, но при движении автомобиля создают шум. Эту проблему решают поперечины овального типа, которые из-за формы получили название аэродинамические. Они производятся из алюминия, имеют стильный вид. За счет своей формы не создают шум во время движения, однако при скорости выше 100 км/час — шум все-таки появляется, но интенсивность его намного меньше, чем у прямоугольных.

Стоимость таких поперечин дороже из-за дороговизны материала, из которого они изготовлены.

Конструкции поперечин

Их существует три:

- сквозные;

- до края опоры;

- на одном уровне с опорой.

По сути, конструкция поперечин характеризует их длину. Сквозные имеют большую грузоподъемность по сравнению с остальными. При креплении их края выступают за кромки опоры.

Второй вид поперечин доходит до края рейлинга их можно крепить непосредственно на опору или любым другим способом. Это касается и сквозных поперечин.

Планки, которые устанавливаются вровень с рейлингом, могут крепиться только с его помощью, т. к. располагаются они как бы между ними.

Установка багажника занимает всего несколько минут и не требует особых навыков. Из инструмента водителю потребуется лишь отвертка.

Сегодня ассортимент багажников огромен. Они могут быть как универсальными, так и рассчитанными под определенную модель машины. Однако, при выборе необходимо учитывать не только марку, но и год выпуска автомобиля, т. к. даже универсальный багажник подходит не ко всем машинам. Также стоит внимательно выбирать объем багажника, чтобы в него могли поместиться все вещи.