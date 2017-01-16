Эксперты Реанимационного Пакета Реформ призывают парламент принять законопроект о финансовой полиции

По мнению экспертов РПР ошибка, допущенная в Законе №1797-VIII от 21 декабря 2016 (с 1 января 2017 согласно п. 134 раздела I Закона в тексте Налогового кодекса исключен Раздел XVIII-2 «Налоговая милиция»), уже не может быть изменена путем внесения каких-либо технико-юридических правок в принятый Закон или через предоставление объяснений.

«В результате вступления в силу Закона Украины №1797-VIII" О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине» есть все основания полагать, что налоговая милиция потеряла правовые основания для своей деятельности. Это обусловлено тем, что пункт, предусматривающий такое исключение, согласно указанному Закону вступил в силу уже с 1 января», - сообщает Виталий Смердов, эксперт РПР.

Учитывая вышесказанное, а также требования ст. 19 Конституции Украины, согласно которым органы государственной власти и их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, с указанной даты правовые основания для деятельности налоговой милиции отсутствуют.

- Осознанно или нет, но в Украине сложилась ситуация, что налоговая милиция оказалась «вне закона», и если с 1 января штатные сотрудники этого органа будут совершать процессуальные действия, их следует признавать незаконными в судах, а полученные доказательства недопустимыми, - говорит Александр Банчук , эксперт Центра политико-правовых реформ. - Считаю, что правки в Закон № 1797-VIII в этой части не будут эффективными. Единственный выход, который обеспечит качественное реформирование налоговой милиции, - это принять новый закон «О финансовой полиции».

«В любом случае, я считаю, что полномочий по осуществлению контроля за соблюдением налогового законодательства налоговая милиция была лишена ... Поэтому сейчас мы должны как можно быстрее обеспечить принятие законопроекта «О Финансовой полиции» и передачу вновь созданному органу полномочий по расследованию экономических преступлений», - процитировал на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 13 января координатор группы по реформированию налоговой системы РПР Олег Гетман слова первого заместителя председателя парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Андрея Журжия. - Относительно письма Нины Южаниной (председателя налогового комитета ВР, - Ред.) к ГФС Украины по вопросам ликвидации налоговой милиции стоит отметить, что Комитет ВР Украины по вопросам налоговой и таможенной политики не рассматривал данный вопрос. Собственно, народные депутаты, члены Комитета в этом году еще не собирались на совместные заседания, а потому эта позиция выражена исключительно самой Ниной Петровной».

Эксперты РПР также отмечают, что отсутствие такого органа как налоговая милиция за несколько месяцев до принятия закона о финансовой полиции не несет угроз разбалансировки государственных финансов, поскольку дополнительные доходы бюджета, полученные благодаря налоговой милиции, не покрывают даже стоимости содержания этого органа, а плательщики должны осознавать, что любые преступления, совершенные ими за период создания финансовой полиции, будут неизбежно расследованы вновь созданным органом по завершению этого процесса.

Также сегодня стало известно, что Министерство финансов подало на рассмотрение Кабинета Министров новый законопроект о создании аналитической службы расследований - финансовой полиции.