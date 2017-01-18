В Киеве пройдут тренинги по психо-социальной поддержке ветеранов АТО и их семей

Проект реализуется Фондом народонаселения ООН в Украине (UNFPA) и немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, которая действует по поручению Правительства Германии.

В тренингах, которые состоятся в гостинице «Украина», примут участие 90 специалистов (социальных работников, волонтеров-консультантов и членов мобильных групп и т. п) из Харькова, Днепра, Запорожья и подконтрольных правительству Украины районов Донецкой и Луганской областей. Участники будут учиться помогать преодолеть стресс, горе, потери, депрессии, предотвращать насилие в семье и дискриминацию по половому признаку.

Проект призван оказать квалифицированную психологическую помощь демобилизованным воинам АТО, вынужденным переселенцам и их семьям, ре-интегрировать их в социум и уменьшить количество случаев насилия в семьях. Кроме того, благодаря обучению новых специалистов соответствующим знаниям и подходам, а также повышению уровня квалификации работающих мобильных групп, планируется уменьшить давление на специалистов государственных и неприбыльных организаций, которые работают с этими группами населения.

По замыслу организаторов после прохождения этих тренингов участники смогут не только оказать психологическую помощь, но и разрабатывать свои проекты по психо-социальной поддержке и распространять полученные знания.

Во время тренингов участники получат возможность на практике определять и анализировать:

- психологические особенности, типичные эмоциональные и поведенческие реакции, потребности ветеранов ATO, а также членов их семей;

- сущность и проявления посттравматического стрессового расстройства. Психо-травмы: рациональные, эмоциональные и поведенческие последствия психо-травмы;

- последствия психо-травмы для ветеранов АТО и их семей;

- типичные проблемы солдатских семей (экономические, социальные, коммуникативные, экзистенциальные и др.);

- ресурсы для преодоления стрессовых ситуаций (стресс-устойчивости, морозостойкости, устойчивости, посттравматического роста);

- психосоциальные факторы и механизмы гендерного насилия в семьях ветеранов ATO;

- пути решения семейных конфликтов и ненасильственного общения;

- диагностические методы для определения уровня психологической травмы;

- методы психологической поддержки в преодолении психо-травмы;

- роль членов семьи АТО-ветеранов в адаптации к гражданской жизни;

- методики диагностики и коррекции семейных взаимоотношений;

- пути повышения стрессоустойчивости у психологов и социальных работников;

- предупреждение эмоционального выгорания и профессиональной деформации.

Справка:

Тренинги реализуются в рамках проекта «Психосоциальная поддержка и работа с конфликтами», что является одной из Инициатив инфраструктурной программы для Украины Немецкого правительства немецкой федеральной компанией Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Инициативы нацелены на помощь регионам с наибольшим количеством внутренне перемещенных лиц, а именно: Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH поддерживает правительство Германии в достижении целей в области международного сотрудничества ради устойчивого развития. Приоритетными направления немецкого сотрудничества с Украиной являются: демократия, гражданское общество, государственное управление, децентрализация, энергетика и устойчивое экономическое развитие. Кроме приоритетных направлений немецкая сотрудничество охватывает, в частности, поддержку преодоления кризисных ситуаций на востоке Украины. Также будет продолжено сотрудничество в области предотвращения ВИЧ/СПИД.

Редактор: Семянистый Дмитрий, dmytro.semianystyi@giz.de