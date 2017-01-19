К празднику Крещения компания "Небесная Криница" подарила своим клиентам освященную воду.

Если вы не успели освятить воду на Крещение, «Небесная Криница» сделала это за вас: освятила и доставила прямо домой или в офис святую воду в 5 литровой таре вместе с обычной водой.

Это уже стало традицией по-особому отмечать праздник Крещения. Ежегодно компания приглашает на завод священника и проводит обряд освящения воды.

«Праздник Крещения - это именно тот день, когда мы можем выразить свою благодарность и заботу о клиентах. Далеко не каждый житель мегаполиса имеет возможность освятить воду в храме. Именно поэтому каждый год в этот день мы дарим нашим клиентам 5 литров освященной воды с пожеланием здоровья и благополучия в новом году ", - рассказывает директор по развитию компании" Небесна Криниця "Евгения Кривонос.

Крещение - последний крупный праздник рождественско-новогоднего цикла, которое напоминает нам о целебных свойствах воды. Считается, что крещенская вода набирает особую силу и целебность. Этой водой лечат раны, окропляют каждый уголок своего жилья, чтобы в доме был порядок и покой. Кроме того, как утверждают ученые, молитва по-особому влияет на структуру воды и соответственно на организм человека. Слова, несущие добро, повышают энергетику воды, структурируют ее и положительно влияют на человеческий организм.

Компания «Небесна Криница» всегда ставит на первое место качество и заботу о клиенте, поэтому все кто не успел освятить воду в канун праздника, получат ее уже освященной с доставкой на дом.