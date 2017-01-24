Электронная сигарета названа лучшим средством для того, чтобы бросить курить

В каждой шутке доля шутки или пар на 95% безопаснее дыма

Фраза «Пар на 95% безопаснее дыма» стала очень популярной в социальных сетях и на просторах Интернета. Но как бы смешно и привычно не звучала, она имеет научное обоснование. В 2015 году Британские ученые провели исследование, целью которого было выяснить, является ли электронная сигарета безопаснее обычной. Анна Макнилл, профессор лондонского университета и участник исследования, высказала свое пожелание современной медицине Англии начинать выписывать электронные ингаляторы (вейпы) по рецепту врача.

Макнилл заявила, что если бы стало возможным использовать электронные сигареты как легальный медицинский инструмент в борьбе с курением, ежегодное количество смертей от табакокурения в Англии уменьшилось с 80 тысяч до 4 тысяч человек. К сожалению, на сегодняшний день ни одна модель или марка электронной сигареты не имеет лицензии, которая позволяла бы использовать ее в качестве медицинского «препарата», тем не менее, количество вейперов в Англии достигает около 3 млн. человек.

Электронная сигарета: рекламная политика и мнение врачей

Существует мнение, что антиреклама вейпинга вызвана беспокойством табачных компаний о своей прибыли. Ведь чем больше людей переходят на электронные сигареты, тем меньше они будут покупать обычные… или вовсе перестанут покупать. Поэтому нередки случаи, когда наиболее негативно на брифингах и конференциях, посвященных теме о вреде вейпинга, выступали именно представители крупных табачных компаний.

Однако прогнозы табачного рынка говорят о том, что к 2025 году электронная сигарета будет занимать 30% общего «курительного» рынка (по версии Wells Fargo). Поэтому, даже такой крупный игрок как Philip Morris в декабре 2016 года заявил, что может прекратить производство табачных сигарет (“Parliament”, “Marlboro” и др.) и полностью перейти к изготовлению электронных курительных систем.

В любом случае, какая бы реклама или антиреклама не была «двигателем» вейп-рынка, главным остается мнение врачей. Исходя из личной практики и наблюдений, представители медицины поделились своим мнением:

- Онкологи заявляют, что электронная сигарета не содержит дисперсионную жидкость, которая вызывает рак;

- Кардиологи говорят, что при переходе на пар за 3-4 месяца у пациентов восстанавливался сердечный ритм, пропадала отдышка. Риск инфаркта снижается в два раза;

- Флебологи утверждают, что парение не вызывает сужения сосудов, уменьшаются трофические нарушения.

Решение Всемирной организации здоровья о пользе электронной сигареты

На конференции ВОЗ «Табак или здоровье» было принято решение, что электронная сигарета снижает уровень сигаретной зависимости человека и введение запрета на использование и продажу вейп-продукции во многих странах является нецелесообразным. Ведущие эксперты этой области, такие как Константинос Фарсалинос и Арманд Перуджа заявили, что при помощи электронной сигареты около 81% участников одного из последних исследований прекратили курить и если ежегодно 3% курильщиков перейдут на вейпинг, ежегодно можно будет спасти до 100 тысяч человек от негативного результата табакокурения.

Последняя конференция ВОЗ является промежуточным итогом большой борьбы за существование электронной сигареты среди ученых и обычных курильщиков. И хотя исследования дают неоднозначные результаты, и стоит ожидать еще не один эксперимент, на сегодняшний день электронная сигарета – единственная здоровая альтернатива вредной и опасной привычке – табакокурению.