Мандат депутата нельзя использовать для сведения счетов с родственниками - Геращенко о конфликте вокруг АТБ

Народный депутат Антон Геращенко, назвал "полным бредом" и "шариковщиной" предложение отдельных депутатов национализировать торговую сеть "АТБ".

В эфире телеканала "112 Украина" нардеп заявил, что депутатский мандат нельзя использовать для сведения счета с бывшими родственниками, а за ложь и дезинформацию должна быть уголовная ответственность.

"Я знаком с ситуацией, которая разыгрывается в Верховной Раде с использованием служебного положения отдельных депутатов. Регистрируются совершенно идиотские законопроекты о национализации сети супермаркетов «АТБ». Якобы на основании того, что она сотрудничает с сепаратистами. Я выступал против того, чтобы подобные законопроекты рассматривались. Они в итоге не были рассмотрены", - рассказал Геращенко.

Относительно работы "АТБ" на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, он отметил, что боевики конфисковали местные супермаркеты и открыли там собственный "бизнес".

"Поэтому те, кто говорят, что корпорация «АТБ» - организация, дающая более 50 тысяч рабочих мест в Украине! - сотрудничает с террористами, они, откровенно, - лжецы! Те люди, которые используют свой депутатский мандат, чтобы делать законопроекты, основанные на лживых основаниях, они просто поступают непорядочно. В Украине за подобные вещи сложно привлечь к ответственности. Но мы работаем над тем, чтобы люди избирали тех, кто не обманывает избирателей, не используют служебное положение и депутатский мандат для сведения счета с бывшими родственниками",- подчеркнул Геращенко.

"Если вы зайдете в Интернет, то увидите: народный депутат Сергей Рыбалка был зятем одного из учредителей компании «АТБ». После этого они разошлись, была масса судов. Это - результат личностного конфликта между родственниками. Ну, и господин Рыбалка, содействует, чтобы раскручивалась такая ситуация... Чтобы СМИ не использовались для подобных сливов, должен быть принят закон о финансовой прозрачности масс-медиа", - добавил нардеп.

Он также отметил, что согласно Конституции, депутат может дать любую инициативу.

"Даже такую абсурдную как восемь рабочих дней в неделю или 48-часовой рабочий день. Но дальше должен включаться здравый смысл, оценка избирателей и СМИ того, что предлагает депутат! Инициатива о принятии закона о национализации сети «АТБ» - это удар по всем частным инвесторам. Представьте: приезжает иностранный инвестор, открывает газету и читает, что в Украине можно принять закон о национализации частной компании на основании лжи о том, что эта компания работает на оккупированных территория. Это - полный бред", - заявил Геращенко.