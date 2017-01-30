Здоровый образ жизни с Belok UA: помощь профессионалов

Заниматься спортом без специального снаряжения, восстановление здоровья после перенесенных заболеваний или полученных травм и просто поддержание своего организма в форме без специального питания невозможно. Но и применение спортивного питания без рекомендаций профессионалов – или пустая трата денег, или причинение своему организму вреда. Интернет магазин Белок – это возможность предоставить любому человеку качественного спортивного питания, снаряжения и аксессуаров для тренинга.

Помощь в выборе: рекомендации профессионалов

Успех в спорте основан в правильном тренинге, здоровом питании и качественном отдыхе. Недооценивать любой из этих факторов – сводить к нулю все остальные. Увеличение мышечной массы и силовых параметров можно только при постоянном снабжении организма нутриентами, минералами и витаминами в достаточном количестве. Недостаток этих веществ или отсутствие необходимого баланса в пище – это первый шаг к разрушению мускулов под действием катаболических реакций.

Самостоятельно достичь поставленных целей в спорте могут не все, поэтому помощь профессионалов помогает правильно организовать спортивное питание или сместить фокус в нужном направлении.

Интернет магазин Belok UA – это не только коллектив хороших продавцов и товары от известных брендов (Ultimate Nutrition, BioTech, BSN, Dymatize Nutrition, MuscleTech, Multipower и десятков других известных производителей).

В первую очередь – это команда диетологов и спортсменов, которые сами пользуются предлагаемой продукцией:

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Вы можете быть начинающим спортсменом, проходящим реабилитацию человеком после травм, обычным человеком с желанием откорректировать свой вес – мы поможем сформировать диету для каждого. Наша помощь – это не только подбор определенных продуктов спортивной направленности:

Мы помогаем в выборе питания, эффективного при подготовке к тренировке и после ее завершения.

Осуществляем подбор безопасных и полезных заменителей: рекомендуем специальные вытяжка из привычных натуральных продуктов (мяса, молока, яиц, рыбы), травяные экстракты.

В зависимости от особенностей вашего организма и образа жизни (активности в повседневной жизни) предлагаем витамины, минералы и продукты, которые полностью исключают содержание анаболических стероидов.

Мы готовы помочь каждому – и при желании набрать вес, и при необходимости его увеличить, и при стремлении укрепить мышцы, и при желании просто вести здоровый образ жизни без занятий спортом.

Предложения магазина

Основное направление нашей деятельности – продажа качественного спортивного питания для людей с разной жизненной активностью. В перечне товаров – аминокислоты, протеин, креатин, сжигатели жира, заменители питания, средства для укрепления здоровья и долголетия.

Продукты для спортивного питания – не единственное направление магазина Белок. Среди наших предложений – снаряжение для занятий спортом:

Спортивная одежда для мужчин и женщин (топы, лосины, футболки, шорты, кепки).

Специальная одежда (компрессионное белье, термобелье).

Экипировка для занятия спортом.

Аксессуары, помогающие эффективно проводить тренировки и подготовку к ним.

Товары в каталоге – это продукция высокого качества, поставляемая официальными дистрибьюторами. Каждая позиция имеет свой Сертификат качества и рекомендации по применению: это товары без содержания химических добавок – они безопасны при правильном применении.

Быть лучшим в жизни – не сложно

Для этого не нужно тратить огромные суммы денег или проводить большую часть жизни в спортзале. Достаточно воспользоваться услугами магазина Белок, и качество вашей жизни изменится очень быстро.

Мы предлагаем:

Индивидуальный подход к каждому заказчику. Специалисты помогут в подборе необходимых витаминов и минералов, сформируют персональную диету.

Оперативную доставку заказов по Киеву собственным транспортом или в регионы удобными перевозчиками.

Любой удобный способ расчета.

Возможность возврата или обмена товара в течение 30 дней.

Программы бонусов и скидок для постоянных заказчиков.

Выгодные условия сотрудничества с юридическими лицами.

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