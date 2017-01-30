Инновационные технологии рекламного агентства "PANDOMIM"





Быстрое развитие в сфере интернет рекламы крайне важно, уверен руководитель IT-отдела рекламного агентства «Pandomim» Арслан Тарланов.

Рекламное агентство «Pandomim» разрабатывает инновационные технологии для все большего повышения качества своих услуг и всего сегмента интернет-рекламы.

На вопрос, зачем разрабатывать новые технологии, Тарланов отвечает, что интеллектуальные и материальные вложения в сферу развития технологий рекламной деятельности обуславливаются невероятным спросом бизнеса на качественный маркетинг в связи со все большей актуальностью вопросов продвижения услуг, привлечения новых клиентов и повышения конкурентоспособности.

«Рост рынка интернет рекламы и его конкуренцию с оффлайн-носителями определяют отсутствие необходимости больших финансовых затрат, постоянный рост аудитории интернета и появления новых, все более эффективных технологий для точного попадания интернет-рекламы в целевую аудиторию», — добавил он.

«Спрос бизнеса на рекламу приводит к необходимости создавать новые технологии»

Говоря о важности создания новых разработок, Тарланов пояснил, что именно поэтому был создан CallBackYou — авторский продукт, технология обратного звонка, позволяющая значительно повысить конверсию сайта.

Также разработчиками были созданы технологии, повышающие эффективность рекламных кампаний клиентов интернет-агентства «Пандомим»:

Pandomim.Context представляет собой технологию автоматического управления ставками, которая систематически оценивает актуальное состояние аукциона. Данный инструмент был создан, чтобы контекстная реклама клиентов всегда была в топе размещения.

Pandomim.Reports — это единая платформа, на которой собираются и структурируются данные в едином отчете во всех рекламных площадок и систем аналитики. Дает возможность клиенту наглядно видеть динамику показателей, соответствующих медиа-плану, и эффективность рекламной кампании.

Данные технологии производят взаимную интеграцию, что делает их единой системой.

В дальнейшем разговоре Арслан Тарланов объяснил, что при создании этих инструментов сотрудники IT-отдела «Пандомим» использовали следующий стэк технологий: Python/Django, Javascript, React, Reflux и Redux.

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