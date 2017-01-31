Первый жилой комплекс по международным стандартам экологичности и энергоэффективности построят в Киеве

11:09, 31 января 2017
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В Украине появится первый жилой комплекс, сертифицированный международной системой зеленого строительства BREEAM (BRE Environmental Assessment Method). ЖК Signature построят в столице, на ул. Мечникова, 11А.

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Вопрос энергосбережения в стране сегодня актуален на всех уровнях общества: от властных кабинетов до рядовых владельцев жилья. Разработаны и внедрены государственные программы для так называемых «теплых» кредитов. Они должны заинтересовать украинцев во внедрении энергоэффективных технологий.

В Европе сертификация по системе экологического строительства и использования инновационных технологий еще на этапе проектирования и строительства много лет -  норма. В Украине лишь единичные сооружения коммерческого назначения имеют экологическую сертификацию и построены с заботой о будущей экономике эксплуатации.

Первым жилым объектом в Украине, сертифицированнымм по системе BREEAM станет ЖК Signature. Внедрение энергоэффективных технологий позволит сократить расходы на эксплуатацию дома до 35%.

«BREEAM - это в первую очередь забота о комфорте наших будущих жителей, ведь по системе зеленого строительства жильё  должно  быть не только энергоэффективным. Это ещё и создание особого гармоничного пространства с соблюдением международных требований и параметров, например, по качеству воздуха внутри помещений, воды и достаточным количеством дневного света- комментирует Владимир Семенцов, директор ООО «Э. К. «Сервис». - Получение подобной сертификации - процесс сложный и ответственный.»

BREEAM - ведущий и самый распространенный в мире метод оценки экологической эффективности зданий, разработанный британской компанией BRE Global.

ЖК Signature получил предварительную оценку - Very Good.

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