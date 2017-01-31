Призвание должно стать профессией

Выбор профессии является одним из важнейших решений, которые определяют дальнейшую судьбу человека. Вместе с тем, после окончания школы далеко не каждый четко понимает, чем хочет заниматься в будущем. И эти сомнения могут преследовать человека всю оставшуюся жизнь, вызывая чувство нереализованности и неудовлетворенности своей работой. Происходит это потому, что нередко выбор профессии основывается не на призвании и способностях, а на стремлении получать высокий доход.

Чем чреват неправильный выбор профессии?

Карьерный рост человека напрямую зависит от того, насколько он удовлетворен своей работой. Поэтому выбор нелюбимого дела, в большинстве случаев, существенно снижает шансы на продвижение по службе. К тому же, это сопровождается повышенными психологическими нагрузками, ведь человеку приходится заставлять себя идти на работу и выполнять свои служебные обязанности. Таким образом, выбор неподходящей профессии одинаково вреден и для финансового состояния, и для душевного.

Профориентация нужна

Избежать таких негативных последствий поможет профессиональная ориентация. Специалист, который не только понимает свою работу, но и любит ее, будет востребован у работодателей и с легкостью найдет подходящую вакансию с помощью интернет-портала Jobsora. Во многих европейских странах определять способности ребенка к той или иной профессии начинают еще со младшей школы, а система образования построена на том, чтобы максимально развить природные задатки учащихся.

Профориентация предполагает изучение собственных интересов и сопоставление их с существующими профессиями. К примеру, если ребенок любит спорт, то в будущем он может стать спортсменом или тренером, интерес к истории может подвигнуть на получение профессии учителя или археолога и т.д. Конечно же, при этом нужно учитывать то, на какие профессии существует спрос в мире. Нелишним будет также ознакомиться с описанием и требованиями к заинтересовавшей специальности, ведь она может подходить только людям с определенными чертами характера. Так, для бухгалтера важна внимательность и усидчивость, а для менеджера по продажам - способность легко находить общий язык с людьми, коммуникабельность.

Все эти рекомендации с таким же успехом можно отнести не только к школьникам, но и к студентам или людям, уже освоившим какую-то специальность. Никогда не поздно сменить род деятельности, если человек чувствует в себе интерес к профессии и способности к ее освоению.