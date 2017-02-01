Парк развлечений "Зима на ВДНГ" посетили почти 500 тысяч гостей

С 3 декабря по 22 января крупнейший в Украине парк зимних развлечений посетило почти полмиллиона гостей.

Главная ледовая арена страны площадью почти 4000м², Резиденция Деда Мороза, тюбинговые горки, Замок ледяных скульптур, театр впечатлений «Гуляндия», рождественская ярмарка и вкусная еда «Баварского двора». А еще контактный зоопарк Animal Park, веревочный парк и парк качелей.

«В этом году мы реализовали проект силами ВДНГ при поддержке партнеров. Для нас это был очень важный проект, который аккумулировал все ресурсы - менеджмент, креатив и все коммунальные, технические сервисы. Мы столкнулись со многими сложностями и задачами, но все сотрудники очень ответственно отнеслись к проекту, и нам удалось создать все условия для отдыха наших гостей », - рассказала арт-директор ВДНГ Ольга Сафина.

Работа над проектом длилась 4 месяца. Партнерами и соорганизаторами проекта стали сервис продажи билетов «Укртикет», компания SportLab, «Айс-ЮА», Dinner's, pr-агентство Don'tStop. Генеральным партнером - группа компаний 1 + 1 и радиогруппа УМХ.

Художник-декоратор проекта Мария Кобылянская, в коллаборации с компанией «Экта», создали уникальную диджитал-елку, которая была установлена ​​на главной площади.

«Уже второй год подряд, благодаря зимним активностям, ВДНГ работает в холодный период. Это позволяет удерживать темп развития. В этом году мы опирались на опыт наших партнеров - проект «Зимняя страна», который был организован одной из лучших команд StarLightEntertaiment. Наше решение в отношении свободного входа позволило увеличить посещаемость до полумиллиона гостей», - рассказывает генеральный директор ВДНГ Максим Бахматов.

По окончанию проекта свою работу продолжат две локации: первый в Украине Smart Robots Центр и уникальный сферический кинотеатр Teleport360.

«Для нас это крайне важно, поскольку в концепте развития ВДНХ инновационные и образовательные проекты занимают приоритетное место. И теперь два центральных павильона системно работают в формате Edutainment (знания и впечатления)», - директор по развитию Макс Яковер.

Проект поддержали компания «Киевстар» и сладкий бренд «Свиточ».

Из-за высокой популярности среди посетителей работу Замка ледяных скульптур, тюбинговых горок, ярмарки и Баварского двора продолжено до Масленицы. Ее празднование состоится на ВДНГ 25-26 февраля.

ЦИФРЫ ПРОЕКТА:

16 локаций зимнего парка

3728 детей из детских домов, интернатов, детей воинов АТО и семей с особыми потребностями посетили активности парка бесплатно в рамках социальной ответственности ВДНГ.

В 16 развлекательных программах приняло участие более 500 артистов (народные хоры, музыкальные коллективы, шоу барабанщиков, аниматоры, ведущие).

Дед Мороз получил 9889 писем с пожеланиями

Для создания главного катка страны понадобилось 55000 метров трубы, 30 м3 этиленгликоля, 200 тонн металлического конструктива, 2 чиллера 280 кВт, гидромодуль 45 кВт

40 ярмарочных домиков и фудкорт

Вес 8-метровой диджитал-елки более 2000 кг

3545 метров разноцветных гирлянд для украшения территории