Результаты сети ТРЦ Караван в 2016 году: минимальная вакантность и повышенный интерес посетителей

Суммарно посещаемость ТРЦ увеличилась на 4,6% и составила 29,3 млн человек. Вакантность по трем ТРЦ на 1 января 2017 года составила 0,9%. За год подписано более 80 договоров аренды.

«2016 год для рынка ритейла можно охарактеризовать как период стабилизации. Рынок уверенно выходит из кризиса, а сеть ТРЦ Караван демонстрирует положительную динамику. Показатель прошедшего года – это результат работы всей команды DCH Real Estate и ТРЦ Караван, мы достигли поставленных целей и в этом году планируем поддерживать положительную динамику», – комментирует генеральный директор DCH Real Estate Даниил Владов.

Наиболее динамичный ТРЦ Караван в Днепре. Посещаемость ТРЦ составила 10,1 млн человек (+7,4% к 2015 году). Вакантность в днепровском ТРЦ – 1,5%. Пул арендаторов ТРЦ пополнился такими операторами, как LC Waikiki, «Чудо остров», «Антошка», LOTUS Cars, Jumper, Actors, SAI, Hispanitаs, Varenik Bar и другими.

Лидер по посещаемости – Харьковский ТРЦ Караван с количеством посетителей за год 12,2 млн человек (+2,5% к предыдущему году). Вакантность ТРЦ Караван в Харькове остается нулевой. За год подписаны 24 договора аренды, в том числе с новыми якорными арендаторами – парком семейного досуга Fly Park, Визовым центром, магазином канцтоваров Akvarel. Также в ТРЦ начали работать Actors, Цитрус в новом, увеличенном формате, Lenovo, Mamazin, Varenik и другие операторы.

ТРЦ Караван в Киеве посетили около 7 млн человек (+ 4,5%). Вакантность ТРЦ – 1,2%. Подписано 39 договоров аренды. В киевский Караван зашли новые якорные арендаторы: парк семейного досуга Fly Park, супермаркет детских товаров «Чудо Остров». Также подписаны договора с Lego, Egle, Білизна Street, Anabel Arto, Trend, Стиляга, Твоє взуття, Gulia, Plushka, Souperia и другими операторами.

«В наше время требования рынка меняются очень быстро. Формируя предложения, компании-лидеры должны успевать отслеживать все тенденции. В нашем случае есть три ТРЦ, соответственно, есть три разных концепции. Так, Караван в Киеве ориентируется на семейную и детскую аудиторию, территория детства в столичном ТРЦ Караван – это 30% арендуемой площади. Харьков – это город студентов, соответственно ТРЦ ориентируется на молодежную аудиторию, предлагаем качественный шопинг и активный досуг. Днепровский Караван – самый крупный ТРЦ в городе. На территории около 100 тыс. квадратных метров есть буквально все: от детской комнаты и бюти-зоны до салона эксклюзивных автомобилей», – говорит Даниил Владов.

В прошлом году акцент был сделан на маркетинговую активность. За год в трех ТРЦ провели 166 ивентов, против 81 в 2015 году. 78 мероприятий прошли в Харькове, 50 – в Днепре и 38 – в Киеве. «Все более востребованной среди потребителей становится развлекательная составляющая. С одной стороны, увеличение количества проведения ивентов – наш логичный ответ на новые тенденции рынка. С другой – в 2016 году мы начали реализовать масштабные социальные проекты, нацеленные на продвижение талантливой украинской молодежи. Из наиболее ярких событий прошедшего года – выставки работ украинских дизайнеров, благотворительные ярмарки, первенства по разным видам спорта, творческие конкурсы», – подводит итоги Даниил Владов.

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Справка:

DCH Real Estate – управляющая компания сети торгово-развлекательных центров «Караван» – Киев, Харьков, Днепр. Общая площадь торговых объектов составляет около 250 тыс. кв.м. DCH Real Estate входит в группу компаний DCH - одну из крупнейших и наиболее динамично развивающихся отечественных бизнес-групп, активы которой представлены строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др.

ТРЦ Караван в Днепре:

общая площадь 97 500 м²;

более 200 магазинов популярных марок одежды и обуви;

продуктовый гипермаркет «Караван»;

гипермаркет мебели «Караван»;

самый большой в городе 7-зальный кинотеатр «Мультиплекс»;

ледовый каток;

детский развлекательный комплекс «Игроленд».

ТРЦ Караван в Харькове:

общая площадь 84 000 м²;

более 200 магазинов популярных марок одежды и обуви;

продуктовый гипермаркет «Караван»;

гипермаркет мебели «Караван»;

ледовый каток, океанариум;

парк семейного досуга Fly Park.

ТРЦ Караван в Киеве:

общая площадь 58 000 м²;

более 200 магазинов одежды и обуви.

продуктовый гипермаркет «Караван»

кинотеатр «Мультиплекс».

роллердром;

парк семейного досуга Fly Park.