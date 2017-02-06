"Фокстрот" знает, когда "Звездные войны" отдыхают

Лидером на своем рынке хотят стать все. И делают все возможное и невозможное, чтобы нести флаг с номером один. Но мало кто задумывается в гонке: что дальше? Как не просто стать лидером однажды, а быть им на протяжении многих лет? Ведь на этом пути есть много препятствий: от агрессивных конкурентов, готовых пойти практически на все в борьбе, до возможной усталости внутри организации.

Атаковать самого себя – это золотое правило для компаний-лидеров сегодня работает на всех рынках. Не отвечать на действия конкурентов, независимо от их размеров и амбиций, а бросать вызов себе и приятно удивлять своих потребителей из года в год, постоянно становиться лучшей версией себя.

Это именно то, что работает. И это именно то, что практикует сеть магазинов "Фокстрот" – ведущая розничная сеть в ритейле бытовой техники и электроники в нашей стране. Полтора года назад лидер запустил масштабную программу защиты цены и ее героя Копийчужку, удивив коллег по рынку нестандартным подходом в коммуникации и порадовав покупателей отличными предложениями.

Год назад в "Фокстроте" успешно стартовала уникальная программа, рассчитанная на молодую целевую аудиторию с лучшими предложениями по смарт-устройствам «Смартаны».

Полгода назад были открыты два концептуальных магазина (в Киеве и во Львове) Foxtrot Show Store – branded spaces в уникальном формате show store, которому удивляются покупатели не только Украины, но и зарубежья.

Все это в рамках стратегии "Лідер робить більше", которая последние два года с успехом реализуется компанией, а в 2017-м – выходит на новый уровень.

Компания последовательно не просто сохраняет свою позицию на рынке, но и постоянно укрепляет, отрываясь от конкурентов. Именно этот факт дает уверенность в том, что "Фокстрот", как лидер, будет приятно удивлять своих клиентов и в будущем, далеком будущем.

- "Фокстрот. Майбутнє" – новая креативная концепция, действие которой происходит в 2117 году, - рассказывает Наталья Средняя, маркетинг директор торговой сети «Фокстрот». - В каждом новом ролике мы будем радовать зрителя интересными историями, рассказывая с юмором о фантастических инновациях, которые делают жизнь покупателей комфортнее. И, конечно же, все ролики о светлом будущем будут подкреплены отличными предложениями для клиентов в настоящем!

Справка: ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является ведущей розничной сетью по продаже электроники и бытовой техники в Украине, а также лидером в своей категории по уровню знания, посещения и покупки по данным TNS Ukraine (MMI за 3 квартал 2016 года). По состоянию на январь 2017 года в Украине насчитывается 162 супермаркета ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 90 областных и районных центрах Украины, при этом их торговая площадь составляет около 150 000 кв.м.

Первый Foxtrot Show Store был открыт в октябре 2016 года в Киеве на Большой Васильковской, 45. Второй заработал в ноябре в ТРЦ Victoria Gardens (г. Львов, ул Кульпарковская, 226а).