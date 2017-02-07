"Реал" Мадрид и фонд братьев Павличенко помогают сиротам

«Фонд братьев Павличенко» уже много лет работает в направлении поддержки детей, оставшихся без родительской опеки и вот в истории фонда открыта новая страница – сотрудничество с одним из самых популярных в мире клубом – «Реал» Мадрид.

Фонд испанского футбольного клуба "Реал" (Real Madrid Foundation) в апреле проведет в Киеве официальные курсы для детей в возрасте от 6 до 16 лет.

Первые официальные курсы Real Madrid Foundation в Украине пройдут с 5-9 по 12-16 апреля. Стандартная цена курсов – EUR429. В стоимость включены оригинальные шорты, футболка и гетры фирмы Adidas сезона 2017, страховой полис на случай травм, а после завершения участники получат именные дипломы. Для 5 детей-сирот и 5 тренеров из разных интернатов, которые попадут на занятия по квоте «Фонда братьев Павличенко» обучение будет абсолютно бесплатным.

«То, что в этих курсах примут участие первые 5 детей-сирот – это наша огромная победа. Мы все должны понимать, что именно таким образом не просто дается надежда на будущее этим детям, мы даем веру в чудо всем тем, кто не имеет финансовых или иных возможностей достичь своей мечты. Ребенок, в которого верят, о котором заботятся, которому дают шанс и поддержку, может достичь небывалых высот», - сказал Олег Павличенко.

Как рассказал директор по новым проектам фонда Андрес Мунтанер, эти курсы являются не только тренировками и игрой в футбол, но и "школой жизни". "Мы научим детей командному духу, уважению к другим, лидерским качествам. Наших тренеров отбирает руководитель академии "Реала", который выясняет, чему и как нужно учить детей в той или иной стране, и подбирается тренер, который может дать им что-то новое. В группах максимум по 25 детей, и тренер может отследить развитие каждого ребенка во время курсов", - отметил он.

А.Мунтадер подчеркнул, что курсы не ставят целью поиск новых игроков для "Реала", а их задача – это обмен опытом с детьми и их обучение, дать им почувствовать стиль и основные принципы игры "Реала", показать им ценности клуба.

Представитель Sport Events Management Олег Погребняк отметил, что дети на курсах обучаются по такой же методике, как это происходит в академии "Реала". "Большой упор делается на индивидуально-технические навыки, такие как удары по мячу, пасы, дриблинг. Также делается упор на командную игру: детей обучают тактике и стратегии игры "Реала". Все тренировки проходят в интерактивном формате. Тренера являются не только профессионалами в футболе, но и хорошими психологами и могут найти подход к каждому ребенку", - рассказал он.

Важность участия детей-сирот в данном курсе отметили и представители фонда Королевского клуба, а Олег Павличенко выразил благодарность общественному движению «Мироносцы» и лично его главе, Владимиру Евдокимову за поддержку инициативы по отправке на курсы «Реал» Мадрид детей-сирот и выразил надежду на продолжение сотрудничества в этом направлении.