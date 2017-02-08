В Украине создана Ukrainian Food Valley

Представители агропродовольственного сектора, ИТ, ритейла, HoReCa, бизнес-образования инициировали создание Ukrainian Food Valley (украинской продовольственной долины). Ее цель – объединить управленцев, которые работают в среде Agri & Food, а также готовы и способны перейти на новый способ мышления и действий: от лобной конкуренции к сотрудничеству.

Миссия инициативы Ukrainian Food Valley - через взаимодействие различных игроков создавать инновационные продукты питания и здоровую пищу, совместно продвигать Украину в мире и сделать ее глобальным продовольственным лидером благодаря стратегиям нового поколения.

Одиночные действия даже большой организации не имеют шансов в долгосрочной перспективе. Весь мир движется от прямой изнурительной конкуренции в coopetition (cooperation + compеtition). А новой движущей силой становятся открытые платформы, позволяющие разноплановым игрокам через взаимодействие достигать общей цели и на выходе наращивать конкурентоспособность и повышать рост в разы.

Именно в такой логике работают Food Valleys во всем мире. И именно эта логика обеспечивает их успех. Например, Нидерланды (территория которых в 15 раз меньше Украины) в значительной степени благодаря деятельности Food Valley NL занимает второе место в мире по экспорту агро-продукции.

Ядром команды, которая инициировала Ukrainian Food Valley, являются: Николай Гордийчук (Agrico, собственник), Наталья Ничипорчук (Good Wine, категорийный менеджер), Артем Беленков (Smart Farming, генеральный директор), Лукьян Гонтар (Bacardi-Martini, Supply Chain Director), Руслан Захарченко (Eleks, генеральный директор), Александр Кузьмичев (Lestro, собственник), Наталья Гордийчук (Киево-Могилянская бизнес-школа, руководитель Agri Food MBA).

Следующая встреча для управленцев, открытых к взаимодействию и готовых развивать в Украине экосистему устойчивого агропродовольственного развития, состоится 21 февраля.