Социальный мультимедийный проект "Переможці" за первый год объединил помощи на 30 миллионов и заявляет об обновленной концепции на 2017 год

Благодаря большой общественной поддержке социальный мультимедийный проект «Переможці», стартовавший в феврале 2016 года, будет обновлен и продлен в этом году. Инициаторы и организаторы: ТСН (новости на телеканале 1+1) и журнал VIVA! Куратор проекта: Соломия Витвицкая. Партнеры: Национальный комитет спорта инвалидов Украины (Паралимпийской комитет) и Министерство иностранных дел Украины. Главный редактор Иванна Слабошпицкая готовит второй благотворительный спецвыпуск журнала VIVA! Переможці. Уже прошли первые фотосессии в студии фотографа Александра Мордерера, и арт-директор Татьяна Рублева работает над образами новых участников. В кадре – ветераны АТО с неограниченными возможностями, которые утратили конечности во время боевых действий на востоке страны, но не утратили силы духа, которые тренируют тело, достойно выдерживают испытания, вдохновляют других не сдаваться, ставят перед собой большие цели в мирной жизни.

Вместе с ветеранами и волонтерами в проекте задействованы и паралимпийские чемпионы, которые своими историями, победами и поддержкой вдохновляют на занятия спортом. Важная цель проекта 2017 – это работа в сфере психологической и спортивной реабилитации для ветеранов АТО совместно с благотворительной организацией «Сердце воина» под руководством доктора наук Романа Торговицкого, выпускника Гарвардского университета. Роман создал оздоровительную систему SomaSystem и имеет большой опыт в реабилитации ветеранов США. На этот год запланированы специальные тренинги «Победа над стрессом» для ветеранов с ампутациями. Спортивным партнером «Переможців» стала кампания Run Ukraine – организатор массовых беговых событий в Украине. В этом году ветераны АТО, участники проекта, параолимпийцы и все желающие люди с инвалидностью и группы поддержки смогут принять участие в благотворительных дистанциях на 2 километра под названием «Переможці». Благотворительный забег запланирован в рамках серии беговых событий Run Ukraine Running League 2017, которые стартуют в Киеве, Львове, Днепре, Одессе. Следите за анонсами.

Важная цель 2017 - привлечь внимание к развитию спортивного протезирования, реабилитации раненых, внедрению новейших технологий и обучению наших специалистов. Проект поддерживает известный реконструктивный хирург Ростислав Валихновский.

За время выставочного тура по городам Украины и мира в 2016 году удалось объединить меценатов, спонсоров, волонтеров, благотворительные организации из разных областей для добрых дел. Все они помогли в обеспечении презентаций и экскурсий, информационной деятельности, в протезировании, в обучении специалистов - протезистов, реабилитации, установлении пандусов – всего на сумму порядка 30 миллионов гривен. Завершается продажа первого благотворительного выпуска журнала VIVA! Переможці. Итоговая сумма составит 280 000 гривен. Она уже частями передается Канадско-украинскому фонду международной поддержки на обучение наших протезистов в Канаде. После первого транша мы отчитывались о том, что пять украинских протезистов прошли специальное обучение в Гамильтоне. Вторая группа протезистов готовится к поездке весной, полетит, в частности, участник проекта Виктор Кардаш, который сделал протезирование своей профессией. Спецвыпуск VIVA! издан на украинском и английском языках, и эксперты сразу отметили беспрецедентный случай в Украине и мире, когда целый глянцевый журнал – 60 страниц! – был полностью посвящен людям с инвалидностью.

В апреле при содействии Посольства Украины в Латвии в реабилитационный центр Юрмалы отправляются три участника проекта. Всего наши «Переможці» за год существования инициативы увидели 18 различных городов (во время выставочного тура либо во время учебы или отдыха). Презентации проекта прошли в Торонто (Канада), Брюсселе (Бельгия), Лурде (Франция), Риге (Латвия), Киеве (в музее Т.Шевченко и в стенах МИД), Харькове, Днепре, Ивано-Франковске, Кропивницком, Запорожье, Черкассах, Тернополе, Херсоне. Друг проекта Игорь Захаренко, директор агентства «Феєрія мандрів», подарил в 2016 году 200 путевок «Переможцям», их семьям и другим ветеранам АТО.

Всего 320 выставочных дней, 23 500 километров, 14 выставок, 70 000 посетителей. Младший сержант с протезом ноги Юрий Весельский, который украсил обложку VIVA! Переможці в прошлом году, весной выходил на подиум Ukrainian Fashion Week. В Киеве с проектом, его участниками и организаторами познакомились Ник Вуйчич и призер Паралимпиады, украинка по происхождению Оксана Мастерс. На презентации в Торонто в Канаде выступили канадский паралимпийский чемпион по плаванию Эндрю Хейли и известная американская блогер Кимлан Граут. Спасибо Владимиру Кличко, который помог профинансировать спортивный протез ноги десантнику Сергею Романовскому. Сергей сейчас активно занимается триатлоном, он уже принял участие в благотворительном забеге «Здійсни мрію» в Киеве осенью на марафоне и стал новым участником проекта «Переможці».

Новые участники инициативы Вадим Свириденко и Вадим Мазниченко, прошедшие протезирование и реабилитацию в США и использующие спортивные протезы, приняли участие в Нью-йоркском марафоне и готовятся к украинским забегам.

Большинство участников первой и второй частей проекта «Переможці» участвуют в отборочных соревнованиях международных спортивных игр ветеранов, организованных Принцем Гарри Invictus Games, и, надеемся, выйдут в финал и достойно представят Украину в сентябре в Торонто (Канада).

Приглашаем вас на большую премьеру социального мультимедийного проекта «Переможці-2» в апреле 2017 года в НСК «Олимпийский»