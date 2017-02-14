Комплексная диагностика онкологии – первый этап в борьбе с заболеванием – МЦ "Омега-Киев"

Украина остается одной из лидирующих стран в Европе по темпам распространения рака. Ежегодно более 180 тыс. украинцев узнают о том, что болезнь поразила их организм. И хотя онкология давно не относится к неизлечимым заболеваниям, а диагностирование успешно проводится во многих медицинских центрах страны, количество больных раком различных локализаций ежегодно возрастает. В чем причина такой тенденции?

Успех в лечении онкологических заболеваний на 50% зависит от своевременной комплексной диагностики болезни. Остальные 50% - это точность результатов и грамотно подобранное лечение. Важно акцентировать внимание именно на комплексности, ведь проведя диагностику какой-то отдельной части тела, можно пропустить карценому, которая только-только начинает зарождаться в другой области организма, но к следующей диагностике может не только ярко проявится на снимках, но и увеличиться в размерах в несколько раз. Комплексная диагностика позволяет обследовать все ткани и органы и получить результаты о состоянии здоровья человека со всеми существующими (или же отсутствующими) злокачественными новообразованиями.

«Омега-Киев» - это современный медицинский центр, который предоставляет широкий спектр диагностических услуг. Врачи клиники базируются на комплексном подходе в лечении и диагностике болезней, а медицинское учреждение владеет лучшим оборудованием, позволяющем проводить даже самые сложные обследования.

Для диагностики онкологии и других заболеваний в медицинском центре «Омега-Киев» используется:

Магнитно-резонансная томография (МРТ Philips ACHIEVA 1.5T) – это неинвазивный метод визуализации тканей организма без использования ионизирующих лучей. Изображения тела, сделанные на аппарате, четкие и точные. МРТ позволяет визуализировать различные аномалии сосудов, повреждения костных структур (переломы, метастазы, первичные опухоли), а также является информативным методом диагностики бессимптомных опухолей разных органов.

Компьютерная томография (КТ Philips BRILLIANCE 64) – обследование, которое позволяет установить стадию развития рака и его распространение на прилегающие ткани и близлежащие органы. Помогает выявить рецидив злокачественных опухолей после лечения.

Ультразвуковая диагностика (Ультразвуковые аппараты VOLUSON 730 Pro и Toshiba Aplio XG premium) самый быстрый и простой метод ранней диагностики онкологии. Опыт специалистов значительно расширил возможности в диагностике рака кишечника, желудка и щитовидной железы.

Электроэнцефалография (Электроэнцефалограф BRAINTEST VIDEO 24) – это метод обследования главного мозга, отображающий функциональную сторону работы мозга. Это абсолютно безопасный метод, который используется для диагностики изменений функционального состояния активности клеток главного мозга.

В структуре медицинского центра «Омега-Киев» также есть клинико-диагностическая лаборатория, позволяющая, в первую очередь, контролировать качество лабораторных исследований и выполнять их в максимально короткие сроки. Кроме того, это позволяет комплексно подходить к диагностике разных заболеваний. Для диагностики онкопатологии лаборатория выполняет широкий спектр онкомаркеров крови, которые используются для скринингового исследования и предупреждения заболеваний.

Медицинский центр «Омега-Киев» владеет не только хорошим диагностическим обследованием, но и высокопрофессиональными специалистами, которые найдут индивидуальный подход для диагностики и лечения заболеваний с использованием современных методик и стандартов.

Диагностика рака в мире

Мировая практика говорит о том, что комплексная ранняя диагностика онкологии – это первый шаг на пути к выздоровлению. И проходить такую диагностику обязательно должен каждый человек.

В развитых странах мира среди населения существует понятие обязательного онкоскрининга. Онкоскрининг проводится раз в год и дает полную информацию о наличии или отсутствии раковых клеток в организме, даже когда отсутствуют первичные симптомы. Таким образом, диагностировав болезнь своевременно, у пациента есть все шансы на полное выздоровление и дальнейшую счастливую жизнь.

Диагностическое отделение медицинского центра «Омега-Киев» находится по адресу: г.Киев, ул.М.Максимовича, 10. тел:о44 -257-05-05.