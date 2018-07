Место и время проведения образовательной выставки Best Schools & Universities Fair:

КИЕВ: отель Hyatt Regency Kyiv

(адрес: Киев, ул. Аллы Тарасовой, 5)

25 февраля 2017 г., начало в 12:00 (до 17:00)

ОДЕССА: клуб-отель М1

(адрес: Одесса, ул. Лидерсовский, 1)

26 февраля 2017 г., начало в 12:00 (до 17:00)

В выставке участвуют ведущие учебные заведения Великобритании, США и ЕС – участники предыдущих образовательных мероприятий, состоявшихся при поддержке Посольства Великобритании в Украине и Британского Совета в Украине.

В рамках выставки будут предложены возможности для продолжения учебы за рубежом на следующих уровнях:

- летние курсы для школьников (с 6-летнего возраста) и студентов: академические программы, спортивные программы (футбольные и теннисные академии, танцы, театральное искусство, телевидение, живопись, верховая езда, плавание, гольф, балет, школа пилотов, летняя медицинская академия, летняя академия лидерства, академия бизнеса, академия юриспруденции), подготовка к поступлению в школы-пансионы (Великобритания, США, Канада, Франция);

- среднее образование в высокорейтинговых школах-пансионах (Великобритания, США);

- подготовка к поступлению в ведущие университеты мира (программы IB, A-Level);

- поступление на 1-й курс бакалавриата в ведущие университеты мира (Великобритания, США, ЕС);

- пре-магистратура и магистратура в ведущих университетах мира.

Во время выставки посетители смогут пообщаться с представителями учебных заведений, получить индивидуальные консультации.

У посетителей также будет уникальная возможность лично встретиться с директорами школ-пансионов Великобритании, которым из года в год присваиваются наиболее высокие места в рейтингах в мире: Gordonstoun School, Mill Hill School, Millfield School, St Francis College, Westbourne School, Kings Ely School и др.

Gordonstoun School – одна из самых престижных в мире школ-пансионов, в которой обучались три поколения британской королевской семьи, включая герцога Эдинбургского, принца Уэльского, герцога Йоркского и графа Уэссекса, а также принцессу Зару Филлипс.

Millfield School является одной из самых престижных частных школ Великобритании. Школа знаменита своими высокими академическими результатами, в первую очередь благодаря им Millfield стала очень популярной среди британского и мирового бомонда: здесь учатся дети многих актеров, известных политиков, министров, даже президентов. Кампус школы со всей инфраструктурой занимает 50 гектаров. Неотъемлемой частью учебного процесса является спорт, среди учеников и выпускников школы – победители и призеры Олимпийских игр. Также в Millfield много внимания уделяется преподаванию искусства, предметом особой гордости школы является собственный театр. Вы можете поехать в эту школу на летние каникулы, и тогда ребенок проведет просто незабываемое лето. На летние или пасхальные программы принимают детей с 6 до 18 лет на юниорский кампус и в среднюю школу.

Mill Hill School – одна из лучших школ-пансионов Лондона. В Mill Hill School расположен уникальный Международный центр подготовки иностранных студентов – за один год усиленной программы здесь могут подготовить к поступлению в самые престижные школы Великобритании. Летом здесь предлагаются усиленные интенсивные занятия по предметам в сочетании с экскурсиями.

Kings Ely School – одна из 10 старейших элитных школ Великобритании с более чем тысячелетней историей (основана в 973 году). Выпускники Kings Ely School регулярно достигают одних из самых высоких в Великобритании результатов экзаменов и

поступают в ведущие вузы. Школа находится в 30 минутах езды от Кембриджа, ее ученики имеют возможность регулярно посещать открытые лекции и мастерклассы от Кембриджского университета.

Beechwood Sacred Heart – традиционная британская школа в живописном городе Танбридж Уэллс всего лишь в часе езды от Лондона. Эта школа всего несколько лет назад стала принимать иностранных студентов и создала по-домашнему очень уютное общежитие, из которого студенты просто не хотят уезжать. Великолепный преподавательский состав, дружелюбная обстановка в школе неизменно ведут к очень хорошим результатам . При этом школа не является «жестко селективной».

Westbourne School занимает I место в Великобритании по IB среди небольших школ-пансионов, ученикам тут уделяется так много внимания, как нигде больше. Единственным конкурентом Westbourne School является не менее известная Sevenoaks School (в которой, впрочем, обучаются в 4 раза больше студентов).

Важная часть выставки будет уделена университетскому образованию в Великобритании, США и Европейском Союзе. В частности, у всех посетителей будет возможность получить консультации по программам подготовки к поступлению в Оксфордский и Кембриджский университеты, Лондонскую Школу Экономики, Гарвардский, Йельский университеты, Лондонский Университет Искусств. Образовательная группа «ДонСтрим» имеет уникальный опыт по зачислению абитуриентов в эти и другие ведущие вузы мира.

В рамках отдельного семинара представители британско-американских образовательных групп Kings Colleges, OnCampus и Shorelight Education расскажут о поступлении на первый курс зарубежных вузов сразу после получения украинского аттестата о среднем образовании (программы «1+3», «2+2»).

Состоятся презентации нидерландских вузов – Амстердамского университета и консорциума вузов Нидерландов.

Посетители смогут узнать о возможностях получения высшего образования в Греции (город Салоники) в европейском кампусе престижного британского университета Sheffield University.

Во время выставки также можно будет получить консультации по созданию творческого портфолио у представителей самого крупного вуза мира по творческим специальностям – Лондонского Университета Искусств, среди выпускников которого – Джон Гальяно, Александр Маккуин, Стелла Маккартни.

На выставке будут представлены программы стипендий и грантов от международного консорциума INTO на обучение в вузах США и Великобритании. Стипендиальный фонд INTO на обучение только в американских университетах составляет 2 млн. долларов США. Посетителям выставки будут предложены стипендии до 15 тыс. долларов США в американских университетах и вплоть до полной компенсации всей стоимости обучения за первый год – в британских. Некоторые из американских университетов, участвующие в программе: Oregon State University, Colorado State University, Saint Louis University, Marshall University, George Mason University, University of South Florida, Drew University. Некоторые из британских университетов, участвующие в программе: University of London, St George’s University of London, University of Manchester, University of Exeter, Newcastle University, Glasgow Caledonian University, Queen’s University Belfast, University of Gloucestershire, University of Stirling.

Вход бесплатный. Регистрация – не обязательна. Предварительно зарегистрировавшиеся посетители могут принять участие в розыгрыше 1 недели учебы в Великобритании.

Организатор выставки – Образовательная группа «ДонСтрим».

Справка

Образовательная группа «Донстрим» – первая украинская компания, более 23 лет назад открывшая для учащихся в Украине возможности получения образования в зарубежных учебных заведениях. Один из лидеров украинского рынка в области предоставления образовательных услуг за рубежом. Официальный представитель ведущих университетов, колледжей, языковых школ, школ-пансионов мира. Официальный эксклюзивный представитель Университета Искусств, Лондон в Украине. Осуществляет деятельность с 1993 года.

www.donstream.com.ua

facebook.com/DonStream.art

e-mail: info@donstream.com.ua

Тел.: +38 044 496 0948, +380 95 330 2777