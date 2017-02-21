Андрей Довбенко: Большие инвестиции придут в Украину через три-пять лет, когда здесь будет много денег и работы

Об этом заявил управляющий партнер компании N&D, юрист Андрей Довбенко в интервью журналу «Украинский юрист».

По его мнению, этот процесс не зависит от того, что будет делать украинская власть. «Это, скорее, объективные глобальные процессы. Но это не приведет к тому, что количество иностранных, в классическом понимании, юридических компаний увеличится. Более того, некоторые могут уйти с рынка, потому что не вижу необходимости иностранной юридической компании создавать в Украине сейлзофис или бэк-офис. Ведь мир становится более глобальным, и можно работать над соглашениями, например, в Гонконге и при этом регулировать процессы, происходящие в Лос-Анджелесе. Вопрос в том, чтобы подстроиться под часовой пояс. Никакой проблемы в этом нет», - отметил Довбенко Андрей.

По его словам, юристы должны прилагать усилия к развитию положительной практики защиты инвестиций, чтобы страна быстрее привлекла внимание крупных инвесторов.

«Это будет зависеть не только от макроэкономических показателей и инвестиционного климата в нашей стране. Иностранные инвесторы придут в Украину, когда мы внутри страны сможем быть уверенными в правильности решения инвестировать в свою экономику, а не в другие. И эти инвесторы уже будут заинтересованы работать с фирмами, способными защитить инвесторов как внутренних, так и внешних», - отметил Андрей Довбенко.

«У меня есть теория, что Украина имеет склонность к развитию по латиноамериканской модели. Однако, ни в одной латиноамериканской стране не было такого количества иностранных юрфирм, как в Украине. Потому что очень много специфики и часто эти стандартизированные услуги не могут быть локализованы под местные реалии», - отметил Андрей Довбенко.

Он отметил, что требования и запросы клиентов к украинским юридическим фирмам, сопровождающих их деятельность изменились в соотношении цена / результат. «Клиентам не важны отчеты о потраченном времени - они готовы платить по счетам юридических компаний за результат, а не за пафос. Заказчики услуг становятся более осведомленными. Им есть, с чем сравнивать эффективность работы юридического советника. Причем это сравнение не всегда происходит между двумя юридическими компаниями», - подчеркнул Андрей Довбенко.

По его мнению, украинским юристам приходится конкурировать в сознании клиента за право называться эффективными с авиационными компаниями, финансовыми учреждениями, зарубежными сервисными компаниями, с которыми сталкивается клиент во время путешествий.

«Главной компетенцией в мире и в сознании клиента есть возможность достигать результата быстро и эффективно. Сегодняшний клиент ожидает от юриста советы по любому поводу. Ты не можешь этого сделать, как физическое лицо, ведь нельзя быть специалистом по всем вопросам. Однако, в юридической фирме должны быть специалисты, которые дадут клиенту понимание того, как достичь необходимого результата с минимальными рисками. Это главное, что должен уметь юрист. А для того, чтобы объяснять, у нас есть соответствующие государственные органы, специализирующиеся по различным вопросам», - подчеркнул юрист Андрей Довбенко.