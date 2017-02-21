"Фокстрот" приглашает на фестиваль по спортивным танцам

25 и 26 февраля 2017 года в столичном выставочном центре «Киевэкспоплаза» пройдут XXVIІІ Международные традиционные соревнования по спортивным танцам «Парад надежд - 2017» и соревнования за кубок «Фокстрота». Ассоциация спортивного танца Украины и Детско-юношеский спортивно-танцевальный центр «Спорт-Данс» (известный как «Школа танцев Федорчук») собирают в Киеве в последние зимние выходные более тысячи спортсменов бально-спортивного танца из всех регионов Украины и зарубежья - Германии, Грузии, Белоруссии, Молдовы, Румынии, Польши и т.д.

Оценивать выступления танцоров в возрастных категориях «Сеньоры» «Взрослые», «Молодежь», «Юниоры», «Ювеналы» в латиноамериканской и европейской программах будут звезды мирового паркета. Елена Федорчук-Лемишко, соорганизатор «Парада надежд», рассказал, что в этом году они запланировали провести не просто соревнования - целый фестиваль, где, подобно Блэкпулу, на паркет смогут выйти все желающие танцоры - без ограничений!

Изюминкой вечернего соревнования 25 февраля станет выступление юных спортсменов в категории «бэйби» и церемония их награждения игрушками фабрики «Гулливер Країна». Фестиваль украсит флешмоб «Манекен челлендж» (англ. Mannequin Challenge, mannequin - манекен, challenge - вызов). В конце прошлого года его передали «Параду надежд» спортсмены из Китая. Флешмоб состоится сразу после церемонии открытия вечернего отделения 25 февраля во время выполнения венского вальса. Видеоролик, снятый с помощью квадрокоптера от компании "Fly Technology", будет выложен на странице «Парада надежд» https://www.facebook.com/ParadNadejd/

Уже 15 лет «Парад надежд» поддерживает Группа компаний «ФОКСТРОТ» и ее руководители - Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий. А торговая сеть «Фокстрот» внесла свой вклад в развитие спортивного танца Украины, когда 12 лет назад основала в рамках «Парада» кубок «Фокстрота». В мире нет больше соревнований на лучшее исполнение одного-единственного танца – фокстрота – это ноу-хау есть только у «Парада надежд».За мастерство спортсмены получат также подарки от партнера точного времени - торговой сети «Секунда» и танцевального магазина «Dance me».

"Это любимый праздник не только спортсменов - всех, кто устал от серых будней и ждет весну, - говорит организатор «Парада надежд», заслуженный тренер Украины, председатель коллегии судей Ассоциации спортивного танца Украины Валентина Федорчук. - Потому что, провожая зиму, мы приветствуем весну, а с ней - надежду на лучшие времена, когда соревнования проводить не вопреки экономическим обстоятельствам, а потому, что мы любим танцевать."

Освещать ход соревнований будут информационные партнеры - еженедельник «Зеркало недели. Украина », всеукраинская газета« День », портал« Обозреватель »и информационное агентство« Интерфакс. Украина».