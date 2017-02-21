Игорь Янковский поздравил создателей фильма "Школа №3" с победой на 67-м Берлинском кинофестивале

«Я искренне рад и горжусь, что Ваш талант, творческое проникновенное видение драматических событий на Востоке Украины вызвали эмоциональный отклик в умах и в сердцах жюри одного из авторитетнейших кинофестивалей мира, что и принесло заслуженную награду Берлинале. Боль и сопереживание за судьбы людей, надежда и ожидание мира в Украине переплетаются в кадрах «Школы №3» - а эти чувства для меня имеют большое значение», - отметил Игорь Янковский.

Режиссерами "Школы №3" стали немец Георг Жено и украинка Елизавета Смит. Героями картины являются подростки из Николаевки Донецкой области, где летом 2014 года этот населенный пункт серьезно пострадал во время боевых действий за освобождение Славянска. 13-летние мальчишки и девчонки пережили войну, и в фильме они рассказывают о своей жизни, мечтах и планах на будущее. После премьеры фильма в Берлине - в зале долго не стихали аплодисменты, а все показы картины на кинофестивале собрали полные залы.

Несмотря на то, что фильм «Школа №3» стал единственной лентой, попавшей в официальный конкурс Берлинале, в этом году наша страна как никогда широко была представлена на престижном Берлинском кинофестивале. Во многом это стало возможным благодаря тому, что благотворительный Фонд Игоря Янковского и ОО «Инициатива во имя будущего» поддержали инициативу Госкино Украины и Ассоциации киноиндустрии Украины создать полноценный Национальный стенд на крупнейшем в мире Европейском кинорынке, который ежегодно проходит в рамках Берлинского кинофестиваля.

Для этих целей Игорь Янковский еще в ноябре 2016 года перечислил на аренду стенда около 450 тысяч гривен. Таким образом, Украина получила возможность увеличить площадь национального стенда с прошлогодних 4 кв. метров до 24 кв. метров. Украинский национальный стенд со слоганом «Ukraine is Your Destination», не только отличался большой площадью и уникальным дизайном, но и выполнял функцию полноценного «посольства» нашей страны в мире кино. На протяжении кинофестиваля он стал площадкой, на которой было проведено рекордное количество встреч отечественных и зарубежных кинематографистов, и даже заключено несколько договоров о копродукции.

Также, Фонд Янковского и ОО «Инициатива во имя будущего» традиционно профинансировали поездку в Германию для участия в работе 67-го Берлинского кинофестиваля группы молодых кинематографистов. Среди которых – шесть студентов Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого и основатель Киевского международного фестиваля короткометражных фильмов Кирилл Марикуца. Группа студентов впервые получила официальное приглашение от дирекции «Берлинале» ознакомиться с работой кинофестиваля, а Кирилл выступил с лекциями в рамках специальной секции «Berlinale Talents 2017».

В рамках Берлинского международного кинофестиваля традиционно состоялся торжественный прием по случаю презентации украинского кино на 67-ом «Берлинале», организованный Ассоциацией киноиндустрии Украины при поддержке партнеров. Неформальная встреча помогла наладить партнерские отношения между украинскими и зарубежными представителями киноиндустрии, и собрала более 200 кинематографистов из разных стран мира, которые наслаждались музыкой в исполнении солиста украинской рок-группы «Marakesh» Марка Гриценко.