С какими трудностями сталкивается начинающий вейпер?

Несмотря на то, что у курения электронных сигарет есть свои очевидные плюсы, это не означает, что начинающий вейпер или парильщик, не столкнется с трудностями, особенно, в начале своего знакомства с электронным девайсом.

Первая и самая распространенная проблема заключается в сложности выбора электронной сигареты и жидкости. Множество брендов, широкий ассортимент моделей, которые отличаются ценой, функционалом, количеством пара, удобством эксплуатации, часто становится причиной того, что потребитель выбирает не то, что ему нужно.

Поэтому свою первую электронную сигарету лучше покупать очень неспешно, изучив отзывы и рекомендации. Желательно не экономить и приобрести что-то проверенное другими парильщиками, так как от первого опыта будет зависеть многое. И если девайс вас подведет, вы можете посчитать парение плохой идеей. Посмотрите популярные электронные сигареты в магазине bezPepla и постарайтесь определить свой бюджет. Не покупайте самый дешевый «одноразовый» вариант, но и очень дорогие модели для новичка могут не подходить.

К слову, первоначальные затраты на электронные сигареты также могут быть высоки. Да, в будущем вы будете экономить на своем увлечении, если сравнивать его с курением табака, но эта экономия проявляется «на дистанции». Поэтому будьте готовы, что первоначальные затраты на покупку хорошей электронной сигареты и жидкостей будут равны или даже больше вашего месячного бюджета на обычные сигареты.

Ощущение от парения электронной сигареты также могут оттолкнуть новичка. Несмотря на то, что парение менее вредно, более комфортно и приятно, чувство накуренности от парения отличается от аналогичного чувства после скуренного бычка. Точнее, накуренность может быть по ощущениям меньше, даже если использовать крепкую жидкость. Умение курить именно столько, сколько вам нужно, приходит со временем. Многое зависит от правильного выбора жидкости и девайса.

С выбором жидкости также могут возникнуть трудности. Рассчитать дозировку никотина относительно просто, а вот определить аромат, оптимальную концентрацию других компонентом жидкости именно в вашем случае – это уже дело проб и ошибок. Стоит тем не менее помнить, что выбирать следует только проверенные жидкости от производителей, которые нацелены на постоянную аудиторию и следят за качеством продукции.