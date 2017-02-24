Тренды 2017 года в дизайне кухонь





Кухня: общие тенденции обустройства

Если говорить о современном стиле в дизайне интерьеров, то стоит сказать о его многогранности, и в то же время, о его лаконичности. Хай-тек, минимализм, лофт, индустриальный стиль - это основные источники вдохновения для современного дизайна кухни, который вобрал в себя лучшие черты вышеупомянутых стилей, но не отказался и от более “домашних” стилистических направлений, таких как прованс, кантри или эко-стиль. Именно симбиозом всех упомянутых направлений и является современная кухня 2017 года.

“Кухня 2017” это:

Светлое и просторное помещение;

Максимально простое мебельное решение;

Удобное использование элементов кухни.

Говоря далее, об основных трендах в планировании кухонных помещений в 2017 году, стоит отметить, что настоящим мейнстримом является совмещение гостиной и кухни. Это удобно для тех, у кого очень маленькая кухня, которая просто не в состоянии вместить всю семью за совместным ужином. Несмотря на бешеное развитие заведений общественного питания, украинцы будут продолжать готовить вкусную еду на своей кухне и принимать здесь гостей.

Говоря непосредственно о стиле в дизайне, то в этом году появился новый, какой представляет собой своеобразный микс со всех упомянутых ранее - его называют “умная эклектика”. Основным выбирается один стиль, чаще всего лаконичный и практичный, а уже в него дозировано добавляются элементы других направлений, для того, чтобы добавить комфорта, уюта и эстетики. Именно добавление деталей с разных интерьеров делает данный стиль популярным и трендовым в 2017 году.

Еще одной фишкой дизайна кухонного помещения в этом году, является сочетание современных способов обработки поверхностей с намеренно состаренными элементами и поверхностями. Например, современный гарнитур можно скомбинировать со старым, винтажным буфетом, а современная отделка на стенах с потрескавшейся краской и намеренно затертой штукатуркой.

Не менее популярным в 2017 будет еще один микс - современная мебель с бытовой техникой в ретро-стиле. Именно ретро-деталь, нередко становится основным акцентом в дизайне.

Кухонная мебель 2017: палитра цветов

В прошлом году утвердилась мода на все натуральное, природные мотивы прочно закрепились и не планируют отступать. И если вы хотите сделать ставку на природные материалы при выборе мебели или для отделки стен - то вы будете в тренде.

Любовь к естественному нашла свое отражение и в выборе цвета для кухни. Особенно популярными являются мотивы земли, моря, камней и растительности. С помощью таких оттенков можно создать особую, уютную и комфортную для каждого атмосферу.

По-прежнему на гребне популярности остается белый цвет, который уже стал современной классикой. Именно белый цвет является основой мегапопулярного скандинавского стиля. Не только ощущение легкости, свежести и чистоты является основным критерием выбора в пользу белого, прежде всего это универсальный цвет, который прекрасно сочетается с любыми другими цветовыми решениями. Он также дарит ощущение чистоты, что важно для комфортного приготовления пищи.

Кроме того, белый помогает визуально расширить помещение, создает ощущение простора.

Также в тренде остаются контрастные сочетания цвета, серый цвет, а также различные древесные оттенки.

Особенности выбора мебели для кухни

Современная кухонная мебель - это своеобразный симбиоз практичности, эргономичности, лаконичности и эстетики. Главные требования - функциональность, удобство и простота ухода.

Современные механизмы и нестандартные секции для хранения продуктов и принадлежностей помогают использовать каждый сантиметр пространства с пользой.

Еще одним трендом 2017 года является использование открытых полок. Они являются прекрасной альтернативой верхним ярусам кухонного шкафа. Если речь идет о маленьком помещении, то открытые полки помогут избежать эффекта “шкатулки”, а в больших, наоборот подчеркнут пространство.

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