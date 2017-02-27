Фокстрот с "Фокстротом": копейчужка, квадрокоптер и флешмоб!

25 и 26 февраля в столичном выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» лучшие танцевальные пары страны «оттанцевали» XXVIII Международные традиционные соревнования по спортивным танцам «Парад надежд - 2017» и турнир за кубок «Фокстрота».

Организаторы - спортивно-танцевальный центр "Спорт-Данс" («Школа танцев Федорчук»), Ассоциация спортивного танца Украины в партнерстве с Группой компаний «ФОКСТРОТ» в этом году собрали не просто соревнования - целый фестиваль. «Мы хотели, чтобы в Украине появился фестиваль, подобный мировому турниру «Блэкпул» в Англии, где все желающие танцоры получают возможность продемонстрировать своё мастерство судейской команде международного уровня, - поделилась Елена Федорчук-Лемишко, соорганизатор «Парада надежд» и тренер «Школы танцев Федорчук».

Два дня подряд на паркет выходили спортсмены разных возрастных категорий - «Сеньоры» «Взрослые», «Молодежь», «Юниоры», «Ювеналы», «Бейби» и другие. Состав команды рефери впечатлял титулованостью: 50 судей оценивали выступление спортсменов. Джонатан Вилкинс (США) - чемпион мира, победитель высочайшего мирового Блэкпульского турнира в стандартной программе среди профессионалов или чемпионка мира по латиноамериканской программе среди профессионалов Бианка Оршит (Германия). По мнению судей, «Парад» является одним из лучших в Украине по спортивно-бальным танцам и соответствует международному уровню. «Наиболее сложным и в то же время приятным было то, что все участники качественно подготовлены, что делает миссию «выбрать лучшего» нелегкой задачей, - говорит педагог и судья в сфере спортивных танцев Грэхем Освик (Великобритания).

Около 300 медалей завоевали участники за 2 дня фестиваля. Лучшими по версии «Парада надежд -2017» были киевляне - именно они забрали большинство наград. В категории «молодёжь 1» в европейской программе победили киевляне Даниил Добровольский и Анастасия Мальованная (клуб «Максимум»), а в латине в этой же категории «Rising Star» - воспитанники столичного клуба «Спорт-Данс» Кристиан Хилл и Анастасия Лемишко. «Золотыми» были «юниоры 1» в латиноамериканской программе и Артур Равлик и Маргарита Соломия (Inter-Dance, Киев), а медали в латиноамериканской программе в этой категории завоевали россияне Дмитрий Чечкин и Таисия Чалбасова (Москва). Дважды поднимались за медалями Владимир Одинцов и Анастасия Винокурова из клуба «BIG Dance» (Киев) - лучшие в исполнении стандартной программы в категории Pro Am (в паре профессионал и любитель). А знаменитый кубок «Фокстрота», учрежденный в рамках «Парада надежд» торговой сетью «Фокстрот», завоевали воспитанники клуба «Фавор» - Дмитрий Евтерев и Валерия Дорофей (Киев).

- То, что украинский «Парад надежд» вырос до формата танцевального фестиваля типа Блэкпулского, - высокий результат еще одной команды - организаторов, - сказал, комментируя результаты за кубок «Фокстрота» исполнительный директор торговой сети «Фокстрот» Вячеслав Поврозник. - Свой вклад сделала и наша компания, ведь бренд уже 15 лет вместе с «Парадом надежд» поддерживает развитие спортивного танца в Украине.

Формат фестиваля чувствовался во всем: конкурсные выступления переплетались с концертными номерами. Так в вечернем отделении почти полтысячи участников приняли участие в флешмобе «Mannequin Challenge» во время коллективного венского вальса, когда буквально «застыли» в позах манекенов все пары и зрители на трибунах. «Будем неподвижными 30 секунд, ведь вскоре юбилейный - XXX-й «Парад надежд », - обратилась перед началом флешмоба организатор «Парада» Валентина Федорчук, председатель коллегии судей Ассоциации спортивных танцев Украины, президент столичной «Школы танцев Федорчук». - Благодаря нашим партнерам - компании «Fly Technology» мы снимаем флешмоб с высоты полета квадрокоптера и выложим видео на странице "Парада надежд" в Фейсбук - https://www.facebook.com/ParadNadejd/

Валентина Федорчук, открывая каждое из 6 отделений фестиваля, неустанно благодарила всех помощников «Парада надежд». В первую очередь, Группу компаний «ФОКСТРОТ» и ее лидеров - Валерия Маковецкого и Геннадия Выходцева за многолетнюю поддержку ее фестивальной идеи. Торговую сеть «Фокстрот» за кубок в честь одноименного танца и торговую сеть «Секунда» за подарки для спортсменов в категориях «Взрослые» и «Молодежь». А также информационных партнеров - еженедельник «Зеркало недели. Украина», всеукраинскую газету «День», портал «Обозреватель» и информационное агентство «Интерфакс. Украина».

- Мы пережили зиму, порадовались «Параду надежд», значит, все в нашей стране будет хорошо! - подытожила Валентина Федорчук, анонсируя «Парад надежд-2018».